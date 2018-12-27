0553 313 94 23

"Gözetimsiz sınav" ile öğrencilerin öz güveni artırılacak

Samsun'da, Gülsüm Sami Kefeli Ortaokulunda gerçekleştirilen "gözetimsiz sınav" uygulaması ile öğrencilerin öz güvenlerinin artırılması hedefleniyor- Okul müdürü Taner Albayrak:- "Amacımız onlara güvendiğimizi göstermek. Kendi bilgileriyle başarısızlığının, başkalarının bilgileriyle başarıdan daha önemli olduğunu hissettirmeyi amaçlıyoruz"

27 Aralık 2018 Perşembe 17:52
"Gözetimsiz sınav" ile öğrencilerin öz güveni artırılacak

SAMSUN (AA) - Samsun'da, Gülsüm Sami Kefeli Ortaokulunda "gözetimsiz sınav" uygulaması gerçekleştirildi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un katıldığı bir programda dile getirdiği "gözetimsiz sınav", Samsun'da Gülsüm Sami Kefeli Ortaokulunda da hayata geçirildi.

Bu kapsamda bir süre önce Türkçe sınavına "gözetimsiz" giren öğrenciler, matematik sınavını da bu şekilde uyguladı.

Öğrencilere sınav kağıtlarını dağıtan öğretmen, daha sonra sınıftan çıktı; sınav süresinin dolmasının ardından tekrar sınıfa girerek, öğrencilerden kağıtlarını topladı.

Okul müdürü Taner Albayrak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, uygulama ile öğrencilere güvendiklerini göstermek istediklerini söyledi.

Uygulamayı Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un katıldığı bir programda dile getirdiğini anlatan Albayrak, "Amacımız onlara güvendiğimizi göstermek. Kendi bilgileriyle başarısızlığının, başkalarının bilgileriyle başarıdan daha önemli olduğunu hissettirmeyi amaçlıyoruz. Geleceğe daha güvenle bakan, kendine güvenen nesiller yetiştirmek için büyük bir uygulama bu." dedi.

Öğretmenler olarak çocuklara güvendiklerini velilere de hissettirdiklerini, onlara "çocuklarınıza güvenin" dediklerini dile getiren Albayrak, "Eğitimde bir devir kapandı artık. Çocuklar artık kendine güveniyor, fikirlerini söylüyor. Çocuk haklarının olduğunu söylüyorlar. Onlara güvenmemiz gerektiğini söylüyorlar. Biz de Sayın Bakanımızın önderliğinde gereğini yaptık." ifadesini kullandı.

Albayrak, uygulamanın çocukların hayata bakış açısını değiştirdiğini belirterek, zamanla Türkiye geneline yayılacağına inandığını kaydetti.

Okulun 5. sınıf öğrencilerinden Nuri Can Gökalp Tanrıverdi, "gözetimsiz sınav" uygulamasını desteklediklerini dile getirerek, "Öğretmenlerimiz sınavlarda kopya çekmeyeceğimizi bildikleri için gözetimsiz sınav uygulamasını yapmışlar. Öğretmenlerimizin bize olan güvenini artırmak için biz de sağa sola bakmıyoruz." diye konuştu.

Öğrencilerden Elif Taslak ise uygulama sayesinde sınavlarda öğrencilerin öğretmene soru soramadığını, bu nedenle sınavın daha sessiz geçtiğini söyledi.

Özge Kurul da öğrenciye duyulan güvenin kendisini mutlu ettiğini dile getirerek, "Gözetimsiz sınav uygulamasıyla strese girmiyoruz. Bize güvendiklerini anlayınca benim hoşuma gitti, çok sevindim. Bizi gözetlemeleri hoşuma gitmiyordu, başımızda duruyorlardı ama şimdi daha stressiz ve rahatız." şeklinde konuştu.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 27 Aralık 2018 Perşembe 17:52
  1. "Gözetimsiz Sınav"
  2. gözetimsiz sınav
  3. Gülsüm Sami Kefeli Ortaokulu
  4. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk
  5. öğrenci
  6. Taner Albayrak

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Saraybosna Büyükelçisi Koç, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
    1. Saraybosna Büyükelçisi Koç, AA'nın..
    2. Polislerin "cinsel saldırı" davası
    3. Mustafa Cengiz, Anıtkabir'i ziyaret etti
    4. Toprağa gömülü halde bulundu! Tam 3..
    5. GÜNCELLEME - Şanlıurfa'da akaryakıt..
    6. Sakarya'da 1 milyon 819 bin 200 TL..
    7. Milli Siber Kalkan Ahtapot Yazılımı..
    8. 2019 asgari geçim indirimi-AGİ ne..
    9. Emekliye ocak zammı ne kadar?
    10. Suriye sınırına askeri sevkiyat
    11. Tabipler Birliği'ne hapis cezası şoku!..
    12. Karaman'da eğitime kar engeli
    13. KKTC'de "Doğu Akdeniz’de Enerji..
    14. Yalova'da uyuşturucu operasyonları
    15. 3600 ek gösterge artışı hangi tarihte..
    16. ABD'li komutan itiraf etti: Askeri..
    17. Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 99. yıl..
    18. Meksika'da Puebla Valisi ve eşinin..
    19. Sahte belgelerle dolandırıcılık yapan..
    20. Erzincan İliç 4,1 büyüklüğünde deprem!
    Akar'a saldıran Özel, ödeyeceği miktarı duyunca kıvırdı
    Akar'a saldıran Özel, ödeyeceği miktarı duyunca kıvırdı
    Erdoğan açıklayacak! Binlerce kamu çalışanına müjde
    Erdoğan açıklayacak! Binlerce kamu çalışanına müjde
    Abdullah Gül ve Ahmet Davutoğlu'nun yeni parti kuracağı iddialarına Akşener'den yorum
    Abdullah Gül ve Ahmet Davutoğlu'nun yeni parti kuracağı iddialarına Akşener'den yorum
    Suudi isimden küstah sözler! 'Bizim düşmanımız Türkiye'dir'
    Suudi isimden küstah sözler! 'Bizim düşmanımız Türkiye'dir'
    Karahasanoğlu: İnanıyorum ki Erdoğan o hataya düşmez
    Karahasanoğlu: İnanıyorum ki Erdoğan o hataya düşmez

    Günün Karikatürü

    27 Aralık 2018
    Bahçeli: Sana zaten yazık olmuş Metin Akpınar!
    Bahçeli: Sana zaten yazık olmuş Metin Akpınar!
    CHP'nin İBB adayından Kadir Topbaş sürprizi
    CHP'nin İBB adayından Kadir Topbaş sürprizi