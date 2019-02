Gözden Irak olan gönülden de Irak olur

Gürhan Gürses

Her şeyi en kralından dahi yapsan üzerine zamklarla yapıştırılmış olan etiketlerden kurtulman mümkün olmayacaktır. Çünkü sen modern diye addedilen bir dünyanın asla hükümranı olamayacak herhangi bir Müslüman vatandaşısın. İslam ile payelenmiş bir coğrafyanın bugün süper diyebileceğimiz güçler tarafından nasıl da deneme tahtasına döndürüldüğünü, nasıl da hiçe sayıldığını ve yok edildiğini anlatmaya lüzum yok. Çünkü sen Doğu’sun! Ve ne yazık ki kendi kabuğuna çekilip yumurtaya oturmuş tavuk gibi gıkını çıkarmadan duran ve her türlü haksızlığa boyun eğen milyar nüfuslu İslam ülkelerinin hali bundan daha beterdir diye düşünüyorum.

Kulusun güçlü olanın, hizmetkârısın hükümran olanın. Bu hep böyledir ve böyle kalacaktır uzay çağında Birileri en gelişmiş silahları ile dolaşacak ve sen hep av olarak kalacaksın ki kalmak zorundasın. Çünkü onlar silahlarını senin üzerinden test edecekler, senin canınla kendi canlarını ehemmiyete alacaklar. Çünkü sen Müslümansın... Senin dinin İslam! Yani onlarınki can olacak seninki patlıcan. Hikâye budur sahnelenen bugün.

Iraklıyım de hele, ne hale gelirsin. Filistinliyim de hele, ne hale sokarlar seni, Suriyeliyim de hele; kurtuluşun olmaz inan. Gazzeliyim de hele; misket bombası ile misket oynatırlar sana. Boşnak’ım de hele, gülerler sana imanıma! Afgan’ım de hele, ipe götürürler güle oynaya. Cezayirliyim de hele, topa tutarlar alimallah! Tüm bunların üstüne “Elhamdülillah Müslüman”ım de hele, atom bombası atarlar naçiz vücuduna.

Tahammülün olmadığı, sabrın rafa kalktığı, insan ve Müslüman olmanın dışında para ettiği bir dünyada gel de yaşa! Kutsal kitabımız ve Peygamber Efendimizle ilgili karikatürler dalga geçici ve hakarete varıcı bir raddeye gelmişken gel de yaşa bu dünyada, gel de her yerde barış de! Gel de yaşa, Müslümanım diye geçinenler harap halde esasen, sadece dünya saltanatlarına bir halel gelmesin endişesindeler. Oysa bu dünyanın saltanatı ahret saltanatının ayaklığıdır. Öte âlemin manevi saltanatını kazanma adına bu dünyanın tamamının hükümranlığından feragat edilse uyar bize. Oysaki aşağıdaki darbı mesel bütün ifade etmek istediklerimizin özetidir:

Onlar ki laf ile verirler dünyaya nizamat

Bin türlü teseyyüp bulunur hanelerinde (Onlar ki dünyaya lafla düzen vermeye çalışırlar ama kendi evleri bin türlü düzensizlik ve pislikle doludur). Mesajımız net; herkes ama herkes; Afrika’daki aç çocuk, kutuplardaki Eskimo, Amerika’daki Kızılderili, Avustralya’daki Aborjin, Sibirya’daki mahkûm ezcümle yaratılmış olan herkes din, dil, ırk ayrımına girmeden baş tacıdır. Böyle olmalıdır bakışı insanlığa, sözde insanlık için mücadele edenlerin. Sözde demokrasi havarisi olup milyonlarca kilometre uzaklıktaki ülkelere özgürlük götürenlerin buna dikkat etmesi gerekir.

Adamın biri New York, Central Park’ta yürüyüş yaparken, aniden kuduz bir köpeğin küçük bir kıza saldırdığını görür. Koşar ve köpekle boğuşmaya başlar. Hayli uzun bir uğraştan sonra üzeri yara bere içinde kaldığı halde köpeği öldürür. Ama küçük kızın da hayatını kurtarmıştır. Son anda bu sahneyi gören polis nefes nefese olay yerine koşar ve adamın yanına gelir. Sarılıp teşekkür etikten sonra “Sen” der: “Bir kahramansın, yarın bütün gazeteler seni yazacaklar. Ve göreceksin başlık da şöyle olacak: Cesur New Yorklu küçük kızın hayatını kurtardı.” Adam: “Ama ben New Yorklu değilim!” der. Polis: “Fark etmez, bu durumda gazeteler şunu yazacaklar: Cesur Amerikalı, küçük kızın hayatını kurtardı” cevabını verir. “Ama ben Amerikalı da değilim” der adam artık şaşırarak. Polis: “Ya, o halde nerelisin?” diye sorunca adam cevap verir: “Ben Iraklıyım!” Polis adama başka bir şey söylemez. Ama adam ertesi gün gazeteleri aldığında şöyle bir başlıkla karşılaşır: “Radikal İslamcı, masum Amerikan köpeğini öldürdü.” Yukarıdaki fıkrayı ilk okuduğumda önce güldüm, sonra tefekkür ettim. Fıkra da olsa gerçek payı var katiyen, yüzde yüz var hem de, yüzde bir milyon var, yüzde milyon kere milyon var! İnsanlık para etmez, Müslümansan vay haline hele! Gözden Irak olan gönülden de Irak olur. Ayrıca ‘Masum Amerikan Köpeği’ni başka manada anlamayın. Çiçek hastalığı virüsü ile heder olan Amerika Yerlilerini düşün. Bir millet nasıl yok edilir görsün bütün dünya! Kalem tutan ele dahi saygısı olmayan bir medeniyet tek dişi kalmış canavar değil de nedir?