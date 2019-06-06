Gözde turizm merkezi Bodrum'da bayram yoğunluğu Ramazan Bayramı'ndaki 9 günlük tatili fırsat bilenler, Muğla'nın ünlü turizm merkezi Bodrum'da yoğunluğa neden oldu- Milas-Bodrum kara yolu, Torba Mahallesi girişi ve Yokuşbaşı mevkisinde uzun araç kuyrukları oluştu

MUĞLA (AA) - Muğla'nın gözde turizm merkezi Bodrum ilçesinde, Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla yoğunluk yaşanıyor. Bayramın üçüncü gününde çoğunlukla yakın iller İzmir, Aydın, Denizli'den araçlarıyla gelen tatilciler, kent girişinde yoğunluğa neden oldu. Tatilciler, araç kuyruğu nedeniyle ilçeye girmek için uzun süre beklemek zorunda kaldı. Milas-Bodrum kara yolu, Torba Mahallesi girişi ve Yokuşbaşı mevkisinde uzun araç kuyrukları oluştu. Trafik polisleri tatilcilerin ilçeye güvenli şekilde geçişini sağlamak için çalıştı. İlçeye ulaşmayı başaran tatilciler ise Bodrum'un dünyaca ünlü koyları ve plajlarında denize girip serinledi. Tatilcilerin bir kısmı ise Bodrum Kalesi manzaralı fotoğraf çekip, antik tiyatroyu gezdi. Sahillerdeki kalabalığın yanı sıra denizdeki lüks yat yoğunluğu da dikkati çekti. Tatilini yatlarında geçirmek isteyenler, Bodrum Körfezi açıklarına demirledikleri teknelerinden kendilerine Ege'nin serin sularına bıraktı.





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