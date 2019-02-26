Gözde Şencan kimdir kaç yaşında? | Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 Gözde Şencan

Kısa süre önce yayına başlayan Çok Güzel Hareketler Bunlar 2'nin oyuncu kadrosunda yer alan Gözde Şencan'ın kaç yaşında ve nereli olduğu araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki, Gözde Şencan kimdir? Gözde Şencan kaç yaşında? Gözde Şencan nereli?

Gözde Şencan kimdir?

Çok Güzel Hareketler Bunlar oyuncusu Gözde Şencan, kendisini şu şekilde ifade ediyor;

1985 İstanbul doğumluyumFiziksel özellikler Kısayım , ekipte Hamza'dan sonra 2. uzun kişiyim. Eğitim Önce Eskişehir'de biyoloji okudum sonra yine Eskişehir'de konservatuar okudum. Alışkanlık olsa gerek sonra sık sık Eskişehir'e gittim gezmeye. Ama mezun olunca ne yapacağıma karar veremedim .istanbula gelince uzun bi süre iş bulamadım. Semaver Kumpanya kalabalık bir oyun yapacağını duyunca oraya gittim ve kalabalığa karıştım oyuna kabul edildim. Daha sonra da bir arkadaşımın beni önermesiyle BKM Mutfak'ın “4 Çeyrek 1 Tam” ekibine dahil oldum çok şükür ki