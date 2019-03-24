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Sultanlar şehri Edirne ziyaretçi akınına uğruyor

İstanbul ve Antalya'dan sonra en çok turisti çeken "Sultanlar Şehri Şehirler Sultanı" olarak anılan Edirne, hafta sonları ziyaretçi akınına uğruyor.

24 Mart 2019 Pazar 12:37
Sultanlar şehri Edirne ziyaretçi akınına uğruyor

Roma, Bizans ve Osmanlı medeniyetlerinin en canlı izlerini taşıyan, gastronomisi ve kültürel değerleriyle öne çıkan Edirne çok sayıda yerli ve yabancı turistin akınına uğruyor.

Envantere kayıtlı bin 585 tarihi eserin olduğu kenti ziyarete gelen turistler, Meriç Nehri kenarında davul zurna ekibiyle karşılanıyor.

Her bölgeden turist yağıyor

Turist rehberi Nihan Hacı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Edirne'nin özellikle hafta sonu çok sayıda turist aldığını söyledi.

Özellikle Yunanistan ve Bulgaristan'dan turistlerin Edirne'ye ilgi gösterdiğini anlatan Hacı, "Edirne Türkiye'nin her bölgesinden de turist çekiyor. Özellikle turlarla çok sayıda turist geliyor. Turistler ilk geldiklerinde davul zurnayla karşılanıyor, bu da onların hoşuna gidiyor." diye konuştu.

İstanbul'dan gelen Maribel Manzelcioğlu, Edirne'nin tarihi eserleriyle ünlü olduğunu belirterek, "Daha önce gelmemiştim. Çok merak ediyordum, rehberimiz eşliğinde kenti gezeceğiz. Tabii bizi davul zurna havalarıyla karşıladılar bu da ilgi çekici ve güzel." dedi.

İstanbul'dan gelen Abdullah Otoğlu da davul zurna havasının ayrı bir güzellik kattığını ve sevdiklerini ifade etti. Edirne'nin tarih boyunca önemli kentlerden olduğunu anlatan Otoğlu, "Ben Mardinliyim, Mardin de Edirne gibi tarihi ve turistlik bir yer. Burayı merak ediyorduk, gezeceğiz." şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 24 Mart 2019 Pazar 12:37
  1. Mardin
  2. İstanbul
  3. Roma
  4. Bizans
  5. Osmanlı Devleti
  6. Edirne
  7. turist
  8. Meriç nehri

YORUM YAZ

  • ziyaziya1 sa önce
    olur olmaz tarihi eserlerin önüne parkedilen arabalar(belli bir mesafe sınırı getirilmeli),eserlerin önünde otobüs durakları,yapışkan satıcılar,otopar sıkıntısı,gelişigüxel aydınlatma aparatları vs vs vs

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