Gözde Sazak kimdir? Gözde Sazak ne iş yapıyor mesleği ne?

Gözde Sazak ne iş yapıyor, mesleği ne? Gözde Sazak, Yüksek Mimarlık yapıyor. Eski Gümrük ve Tekel Bakanı Gün Sazak'ın yeğeni Gözde Saza, İYİ Parti'nin Maltepe Belediyesi'ndeki kent konseyi temsilcisi.

Gün Sazak kimdir?

Gün Sazak 26 Mart 1932 tarihinde Eskişehir'de doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini burada tamamladı. Ankara Maarif Koleji'nden mezun oldu. Daha sonra Amerika Birleşik Devletleri'ne giderek burada bulunan Kaliforniya Üniversitesi'nde yüksek lisans eğitimi aldı. Mezuniyeti'nin ardından da ülkesine dönen Sazak, 1971 yılında Milliyetçi Hareket Partisi'ne katıldı. 21 temmuz 1977'de de Gümrük ve Tekel Bakanı oldu. Uzun yıllar kaçakçılıkla mücadele etti. 27 Mayıs 1980'de de Dev Sol örgütü tarafından düzenlenen bir silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirdi. Cenazesi Eskişehir'in Sazak köyünde toprağa verildi.