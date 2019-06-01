Gözde Sağlık Grubu basınla iftarda buluştu

Gözde Sağlık Grubunun geleneksel hale getirdiği iftar yemeğinde hastane yönetimi, basın mensupları ile bir araya geldi.

Her yıl geleneksel olarak düzenlenen iftar yemeği Gözde Sıtmapınarı Hastanesinde gerçekleştirildi.

İftar programında konuşan Gözde Sağlık Grubu Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Dr. İbrahim Karaman, aralıksız devam eden iftar programlarının bu yıl 13’üncüsünü düzenlediklerini belirterek, "Her defasında böyle yoğun katılımın olması bize duyulan ilginin yansıması olarak değerlendiriyoruz. İnşallah’ Allah bu muhabbeti devam ettirerek artırır. 2 sene önce verdiğimiz iftar hem Cuma günü hem de Kadir Gecesine denk gelmişti, bugün aynı mutluluğu yaşıyoruz. Ülkemiz, İslam dünyası ve bütün insanlığa huzur ve barışın hakim olmasını diliyoruz. Ükemiz üzerinde oynanan oyunların da boşa çıkmasını Yüce Allah’tan diliyorum” diye konuştu.