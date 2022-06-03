Gözde Durmuş kimdir? Doçent Doktor Gözde Durmuş nereli?

Stanford Üniversitesi’nde kendi laboratuvarında çalışmalarını yürüten Doçent Doktor Gözde Durmuş, kanserli hücreleri hızlı ve ucuz şekilde tespit edebilen Manyetik Çip geliştirdi. Genetikçi Gözde Durmuş geliştirdiği teknolojinin, “kanda gezen ve kanserin bir organdan diğerine taşınmasına neden olan hücreleri ayıkladığını” anlattı. ‘Amerika’nın Sesi’ internet sitesine konuşan Durmuş, kanda bu hücreleri seçmenin teknolojik olarak çok zor olduğunu ancak geliştirdikleri teknolojik yenilikle bunun hızlı ve çabuk şekilde yapılabildiğini söyledi.

Doçent Doktor Gözde Durmuş kimdir?

1985 yılında İzmir'de dünyaya geldi. 2003 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Moleküler biyoloji bölümünde lisans eğitimine başladı. Fulbright bursunu kazanarak yükseköğrenim için Amerika Birleşik Devletleri'ne gitti. 2014 yılında Stanford Üniversitesi'nde doktora sonrası araştırmacı olarak göreve başladı. 2015 yılında MIT Technology Review dergisinin her sene seçtiği "35 Yaş Altı Yenilikçiler Listesi"nde (Innovators Under 35, TR35), tıp ve biyolojide çığır açan 35 liderlerden biri olarak seçildi.

İnsan Genom Projesi'nin yürütücülerinden biri olan Prof. Ronald W. Davis ile beraber araştırmalarını Stanford Üniversitesi Genom Teknoloji Merkezi'nde sürdürmektedir. Hücrelerin manyetik özelliklerinden faydalanarak hastalıklı hücreleri tespit edebilen bir cihaz üzerinde çalışmaktadır.