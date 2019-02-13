Gözaltındaki gazeteciden sendika yönetim kurulu adaylığı

KAHİRE (AA) - Gözaltında tutulan Mısırlı gazeteci Heysem Cafer, Gazeteciler Sendikası Yönetim Kurulu üyeliğine seçilebilmek için müracaat etti.

Yazılı bir açıklama yapan Cafer’in ailesi, Cafer’in evraklarını sendika yetkililerine teslim ettiklerini ve bunu gazetecilerin gözaltına alınmasına bir tepki olarak yaptıklarını duyurdu.

Mısır'ın eski Cumhurbaşkanı Yardımcısı Muhammed el-Baradey birkaç gün önce sosyal medya hesabı Twitter’den yaptığı paylaşımda, Heysem Cafer’in yaklaşık 4 yıldır gözaltında tutulmasını kınamıştı.

Ülkede 1 Mart’ta Gazeteciler Sendikası başkanı ve 6 yönetim kurulu üyeliği için seçim yapılacak.

Basın Enformasyon Kurumu Başkanı Ziya Raşvan’ın da aday olduğu seçimlerde, Raşvan’ın kazanmasına kesin gözüyle bakılıyor. Raşvan daha önce de aynı görevde bulunmuştu.

Mısır’da Gazeteciler Sendikası’na üyelik devletin kadrolu gazetecisi olmak anlamına geliyor. Şartları yerine getirerek Sendikaya üye olabilen gazetecilere, çalıştığı yerden aldığı ücretten bağımsız olarak devlet tarafından ortalama 150 dolar maaş veriliyor.