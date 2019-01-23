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Gözaltındaki ABD'li şarkıcı Chris Brown serbest bırakıldı

Fransa'da tecavüz suçlamasıyla gözaltına alınan ABD'li şarkıcı Chris Brown serbest bırakıldı.

23 Ocak 2019 Çarşamba 10:17
Gözaltındaki ABD'li şarkıcı Chris Brown serbest bırakıldı

Paris savcılığından yapılan açıklamada, bir kadının şikayeti üzerine pazartesi günü başkent Paris'te gözaltına alınan Brown ve 2 kişinin serbest bırakıldığı bildirildi.

Savcılık ofisinden Associated Press'e (AP) yapılan açıklamada, Brown'un soruşturma devam ederken Fransa'dan ayrılmasında bir sakınca olmadığı belirtildi.

Instagram sayfasından hakkındaki suçlamaları reddeden Brown, paylaşımında, kızı ve ailesi için son derece incitici olan bu durumun, karakteri ve ahlaki değerlerine aykırı olduğunu ifade etti.

Brown ve diğer 2 kişiyi tecavüzle suçlayan kadının, şikayetini Paris'in kuzeybatısında 17. yerel idareye yaptığı, söz konusu 2 kişiden birinin Brown'un koruması olduğu belirtilmişti.

Chris Brown, 2009 yılında o dönemde kız arkadaşı olan Barbadoslu şarkıcı Rihanna'ya saldırdığı suçlamasını kabul etmişti.

Brown'un bu davayla ilgili gözetim altında tutulmak koşuluyla şartlı tahliye süresi 2015 yılında sona ermişti.

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Haber Tarihi: 23 Ocak 2019 Çarşamba 10:17
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