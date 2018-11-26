'Acun şikayetçi oldu' iddiası... 'MasterChef' yarışmacısına gözaltı!

'MasterChef' yarışmasındaki tuhaf davranışlarıyla gündemden düşmeyen ve diskalifiye sonrası sosyal medyadan yaptığı canlı yayınla küfürler yağdıran Murat Özdemir, polisler tarafından gözaltına alındı. Özdemir'in ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldığı öğrenildi.

Acun mu şikayet etti?

Biber gazı sıkılarak zapt edilebilen Özdemir'in, Acun Ilıcalı hakkında konuştuğu için gözaltına alındığını iddia etti.