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'Acun şikayetçi oldu' iddiası... 'MasterChef' yarışmacısına gözaltı!

Acun'un skandal yarışmalarından bir tanesi olan 'MasterChef' adlı sözde yemek yarışmasında tuhaf davranışlarıyla gündeme gelen ve diskalifiye edilen Murat Özdemir, polis tarafından gözaltına alındı. Özdemir, ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

26 Kasım 2018 Pazartesi 07:28
'Acun şikayetçi oldu' iddiası... 'MasterChef' yarışmacısına gözaltı!

'MasterChef' yarışmasındaki tuhaf davranışlarıyla gündemden düşmeyen ve diskalifiye sonrası sosyal medyadan yaptığı canlı yayınla küfürler yağdıran Murat Özdemir, polisler tarafından gözaltına alındı. Özdemir'in ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldığı öğrenildi.

Acun mu şikayet etti?

Biber gazı sıkılarak zapt edilebilen Özdemir'in, Acun Ilıcalı hakkında konuştuğu için gözaltına alındığını iddia etti. 

Haber Tarihi: 26 Kasım 2018 Pazartesi 07:28
  1. murat
  2. Murat Özdemir
  3. MasterChef
  4. acun ılıcalı

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