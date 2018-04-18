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Gözaltına alınan kaymakamlarda son durum!

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında kapsamında görevlerinden uzaklaştırıldıktan sonra gözaltına alınan Ömerli Kaymakamı Erol Korkmaz tutuklandı, Dargeçit Kaymakamı Mehmet Yaşar Yeşiltaş ise serbest bırakıldı

18 Nisan 2018 Çarşamba 13:09
Gözaltına alınan kaymakamlarda son durum!

Bir süre önce İçişleri Bakanlığınca görevlerinden uzaklaştırıldıktan sonra Mardin Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan Korkmaz ve Yeşiltaş'ın Emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Mahkemeye sevk edilen şüphelilerden Korkmaz tutuklanırken, Yeşiltaş ise adli kontrol şartıyla salıverildi.

3 Nisan'da İçişleri Bakanlığınca görevlerinden uzaklaştırılan Korkmaz ile Yeşiltaş, haklarında yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında aynı gün gözaltına alınmıştı.

 

Haber Tarihi: 18 Nisan 2018 Çarşamba 13:09
  1. Mardin
  2. Dargeçit
  3. Mehmet Yaşar
  4. Ömerli Kaymakamı Erol Korkmaz

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