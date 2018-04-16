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İranlı uyuşturucu baronu İstanbul'da yakalandı

Uluslararası çete lideri ve uyuşturucu baronu İranlı Naji Sharifi Zindaşti İstanbul'da yakalandı. Çete ile bağlantısı olduğu öne sürülen Cinayet Büro Başkomiseri F.Y. de gözaltına alındı

16 Nisan 2018 Pazartesi 08:11
İranlı uyuşturucu baronu İstanbul'da yakalandı

Uyuşturucu baronu İranlı Naji Sharifi Zindaşti’nin yakalandığı operasyonun ardından çeteyle bağlantısı olduğu iddiasıyla eski Cinayet Büro Başkomiseri F.Y. de gözaltına alındı. 2014’te Zindaşti’nin kızı ve şoförünün öldürmesi olayını azmettirdiği iddiasıyla tutuklanan Orhan Üngan, uyuşturucu hesaplaşmalarındaki cinayetlere F.Y. ile birkaç polisi rüşvet almakla suçlamıştı. Zindaşti’nin, F.Y.’yi Dubai’ye tatile gönderdiğini iddia eden Üngan, ikilinin mesajlaşmalarını da delil olarak mahkemeye sunmuştu.

Öte yandan Zindaşti’nin villasına yapılan baskında, 30 Nisan 2017’de Maslak’taki silahlı saldırıda GEM TV sahibi İranlı asıllı İngiliz vatandaşı işadamı Saeel Karimian ile ortağının öldürülmesiyle ilgili aranan A.K.’nın da yakalandığı ortaya çıktı.

Gazete Habertürk'ün haberine göre Avukat Kudbettin Kaya cinayetini aydınlatmak için çalışmalarını sürdüren polis, İstanbul ve Muğla’da önceki gün eşzamanlı operasyon yaptı. Olaydan sonra kaçan tetikçinin terk ettiği araçta bulunan parmak izlerinden yola çıkarak isimleri belirlenen şüphelilere yönelik birçok adres basıldı. B.K., İ.K.A., E.A., ve A.T.’nin gözaltına alındı.

 

Haber Tarihi: 16 Nisan 2018 Pazartesi 08:11
  1. Muğla
  2. İstanbul
  3. Naji Sharifi Zindaşti

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