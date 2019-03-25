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Gözaltına alınan HDP’liler serbest

Eskişehir’de Nevruz kutlamaları esnasında ’Terör örgütü propagandası’ yapıldığı gerekçesiyle gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen 1’i kadın toplam 4 şüpheli adli kontrolle serbest bırakıldı.

25 Mart 2019 Pazartesi 15:19
Gözaltına alınan HDP’liler serbest

Eskişehir’de Nevruz kutlamaları esnasında ’Terör örgütü propagandası’ yapıldığı gerekçesiyle gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen 1’i kadın toplam 4 şüpheli adli kontrolle serbest bırakıldı.


Eskişehir HDP İl Örgütü tarafından Eskişehir-Kütahya karayolu üzerinde bulunan bir alanda Nevruz programı organize edildi. Etkinlikte, HDP Parti Meclis Üyesi Alper Öztürk bir konuşma yaptıktan sonra alandan ayrıldı. Öztürk, Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi (TEM) ekipleri tarafından durdurularak konuşmasında ’Terör örgütü propagandası’ yaptığı gerekçesiyle gözaltına alındı. Ayrıca HDP Eskişehir İl Başkanı Enver Tek ile il yöneticilerinden Rana Rende ve parti üyesi Mustafa Göral da gözaltına alındı. Terör örgütü propagandası iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheli emniyetteki işlemleri akabinde TEM ekipleri nezaretinde Eskişehir Adalet Sarayına sevk edildi. 4 şüpheli, sorgularının ardından çıkarıldıkları mahkeme tarafından yurt dışı yasağı konularak adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Haber Tarihi: 25 Mart 2019 Pazartesi 15:19
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