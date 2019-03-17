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Gözaltına alınan FETÖ’cülerden 4’ü tutuklandı

Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında 19 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 26 şüpheliden 4’ünün tutuklandığı öğrenildi.

17 Mart 2019 Pazar 12:38
Gözaltına alınan FETÖ’cülerden 4’ü tutuklandı

Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında 19 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 26 şüpheliden 4’ünün tutuklandığı öğrenildi.


Yaklaşık 15 gün önce Mardin merkezli 19 ilde FETÖ operasyonu düzenlenmiş, olayda 26 kişi gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınan zanlılar, 11 Mart’ta Mardin 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde hakim karşısına çıktı. Zanlılardan 4’ünün tutuklandığı, 22’sinin ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldığı öğrenildi.



Olayın geçmişi


Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ soruşturması kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılıkla Organize Suçlar Şube Müdürlüğü tarafından Türk Silahlı Kuvvetleri içerisine yuvalanmış terör örgütünün kripto üyelerinin deşifresine yönelik yapılan çalışmalar sonucunda FETÖ’nün mahrem imamları tarafından kullanılan ardışık-ankesör arama yöntemi ile ankesörlü telefonlardan, örgüt imamları ile iletişim kurdukları tespit edilen ve haklarında örgüt mensubu oldukları yönünde kuvvetli suç şüphesi bulunan 22’si muvazzaf 26 şüpheliye yönelik Mardin merkezli, İstanbul, Ankara İzmir, Muğla, Burdur, Siirt, Şırnak, Hakkari, Malatya, Diyarbakır, Bilecik, Kocaeli, Erzurum, Konya, Şanlıurfa, Kahramanmaraş, Afyonkarahisar ve Denizli olmak üzere toplam 19 ilde 28 Şubat 2019’da eş zamanlı operasyon düzenlenmişti.

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Haber Tarihi: 17 Mart 2019 Pazar 12:38
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