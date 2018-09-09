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Yunanistan'ın gözaltına aldığı 2 Türk askeri iade edildi

Yunanistan, iki Türk askerini sınırı geçtikleri gerekçesiyle gözaltına aldı. TSK'dan yapılan açıklamada, iki askerin saat 18.30'da serbest bırakıldığı bildirildi.

09 Eylül 2018 Pazar 19:02
Yunanistan'ın gözaltına aldığı 2 Türk askeri iade edildi

Yunanistan iki Türk askerini Meriç sınırı bölgesinde gözaltına aldı. Yunan Genelkurmayından yapılan açıklamada sınıra yakın Pilot köyü yakınlarında iki Türk askerinin gözaltına alındığı bildirildi.

Associated Press (AP) haber ajansı Yunanistan Genelkurmay Başkanlığı Sözcüsü'nün iki Türk askerinin Yunanistan sınırını yasa dışı geçtikleri gerekçesiyle gözaltına alındıklarını bildirdiğini kaydetti.

TÜRK ASKERLERİNİN SINIRI NASIL GEÇTİĞİ VE RÜTBELERİ NETLEŞMEDİ

Sözcü, AP'ye iki Türk askerin ülkenin kuzeydoğu sınırında Pazar günü gözaltına alındıklarını açıklarken, Yunan medyasında yer alan taraflar arasında silahlı çatışma çıktığına dair haberleri yalanladı. Sözcü, soruşturma devam ettiği için kimliğini açıklamadı.

Amerika'nın Sesi'nde yer alan habere göre; Türk askerlerinin sınırı nasıl geçtiklerinin ya da rütbelerinin henüz netleşmediğini söyleyen sözcü, bu kişilerle birlikte sınırı geçen başka Türk askerleri olup olmadığının soruşturulduğunu belirtti.

Yunanistan, iki Türk askerini sınırı geçtikleri gerekçesiyle gözaltına aldı. TSK'dan yapılan açıklamada, iki askerin saat 18.30'da serbest bırakıldığı bildirildi.

TSK: 18.30'DA SERBEST BIRAKILDILAR

Konuyla ilgili TSK'dan bir açıklama geldi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Türkiye-Yunanistan hudut birliğimizde görevli iki askerimiz kaçak göçmenleri takip ve engelleme görevi icra ederken yanlışlıkla hududun karşı tarafına geçmeleri üzerine Yunan devriyeleri tarafından saat 11.00 sularında alıkonulmuştur. Meydana gelen bu olayda alıkonulan personelimiz Yunan Makamları ile yapılan görüşme sonucunda saat 18.30 sularında iade edilmiştir."

2 YUNAN ASKER MART AYINDA SINIRI GEÇTİKLERİ İÇİN GÖZALTINA ALINMIŞTI

Türkiye Mart ayında iki Yunan askerini sınırı geçtikleri gerekçesiyle gözaltına almıştı. Yunan yetkililer askerlerin sınır yakınında devriye gezerken yönlerini şaşırdıklarını açıklamıştı.

İki Yunan askeri geçen aya kadar Türkiye'de cezaevinde tutulmuş, daha sonra serbest yargılanmalarına karar verilmişti. Askerler de Yunanistan'a dönmüştü.

 

Haber Tarihi: 09 Eylül 2018 Pazar 19:02
  1. Yunanistan
  2. Türk Askeri
  3. 2 askerimizi gözaltına aldı
  4. skandal gözaltı

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