Kendilerini böyle kurtaracaklar! "Gözaltına alınan 18 Suudi idam edilecek"

Suudi Arabistan'ın Cemal Kaşıkçı cinayetini kabul etmesinin ardından Türk Arap Medya Derneği Başkanı Turan Kışlakçı'dan önemli bir açıklama geldi.

Kışlakçı gözaltında 18 önemli ismin olduğunu belirterek "Öldüğünü kabul ettiler. Tabi şu anda önemli olan şey cesedin nerede ve ne halde olduğudur. Bu 18 kişinin önümüzdeki günlerde idam edildiğini duyacağız. Bu 18 kişinin içerisinde Türkiye'ye gelen 15 kişinin hepsi var. Prens Selman'ı kurtarmak için bu kişileri feda edeceklerini düşünüyorum." dedi.