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Gözaltı morluklarına dikkat

Op.

28 Şubat 2019 Perşembe 10:15
Gözaltı morluklarına dikkat

Op. Dr. Şeyda Atabay, yaşlanmanın en çok ortaya çıktığı göz çevresinde gözaltı ışık dolgusu uygulaması yapılarak sağlıksız görünümün ortadan kalktığını söyledi.


Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Şeyda Atabay, yaşlanmanın en çok ortaya çıktığı göz çevresinde her zaman yaşlılık ile ilgili olmayan çoğu zaman genetik nedenlerle meydana gelen kötü ve sağlıksız görünümün artık kişileri olumsuz yönde etkilemeyeceğini ifade ederek, “Gözaltı ışık dolgusu son zamanlarda sık duyulan, merak edilen bir konudur. Günümüzde görselliğin ön plana çıkması ve gelişmişlikle ilişkili olarak daha iyi görünmek ve daha sağlıklı olmak isteği içindeyiz. şte tam bu noktada karşılaşılan bir uygulama gözaltı ışık dolgusu uygulamasıdır. İnternet dünyasının çok geniş olduğu hepimizce aşikardır. Doğru ve yanlış birçok bilgi kirliliğinin olduğu bu ortamda neler doğru neler yanlış kafamızı karıştırmaktadır. Burada hastalarımızın en çok kafasını karıştıran şey dolgunun birkaç forumda çok iyi olduğu, yaptıran kişilerin mutlu olduğu, ancak birkaç yorumda kötü olduğu ve pişmanlık yazıları karşımıza çıkmaktadır” dedi.


Kullanılan her dolgunun aynı olmadığını belirten, Op. Dr. Atabay, “Maalesef kullandığımız tüm eşyalar gibi her şeyin kaliteli ve kalitesiz veya az kaliteli çeşitler vardır. Kullanılan her dolgu aynı değildir. İçindeki ürün aynı isimde ve çeşitte olsa bile üretim kalitesi açısından farklılıklar vardır. Göz çevresine hatta yüz bölgesine hyalüronik asit içeriğinden başka hiç bir ürünü şu an için önermemekteyiz. Hyalüronik asit bizim vücudumuzda olan kollogenin benzeri bir madde olurken hücrelerimiz bunu tanır ve reaksiyon vermeksizin kabul eder.Ancak tabi ki içeriğinde hyarüronik asit olması da yeterli değildir. Bazı ürünlerdeki hyalüronik asit çapraz bağları yeterli ve kalıcılığı 3-4 yılı bulabilirken, bazı ürünler 3 ayda tamamen kaybolabilmektedir. Bazı ürünlerde sadece hyalüronik asit var iken bazısında ek iyileştirici maddeler mevcuttur. Burada hastalarımıza önerimiz, mutlaka uygulama yapılacak ürünün kutusunu görmeleri ve içeriğini incelemeleridir. Günümüzde güzel olsun ama ucuz olsun düşüncesiyle gördüğümüz yanlış uygulamaların sayısı her geçen gün artmaktadır. Uygulama göz çevresine yapılacağı için göz sağlığı açısından mutlaka yapılacak ürün görülmeli, kutusundan yeni çıkarıldığı ve uygulamadan hemen önce açıldığı mutlaka dikkat edilmelidir. Uygulama yapanın ise doktor olmasına, mümkünse göz çevresi anatomisine hakim göz doktoru olmasına dikkat edilmelidir. Göz doktorları olarak bizim ilk görevimiz toplum sağlığını ve göz sağlığını korumaktır. Yanlış uygulamalar ile göz sağlığının kötüye kullanılmasını engellemek ve toplumu bu konuda bilinçlendirmek her zaman sorumluluğumuzdur” şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 28 Şubat 2019 Perşembe 10:15
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