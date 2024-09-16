Göz altı morlukları olanlar dikkat! Gözaltı halkalarından 1 gecede kurtulun! Her derde deva vazelin yine imdada yetişti!

Sağlıklı ve pürüzsüz bir cilt herkesin hayalidir. Bunun için deneyebileceğiniz birçok yöntem var. İster dermokozmetik ürünler deneyin ister doğal yöntemlerin gücüne başvurun, sonuç 'sağlıklı bir cilt' kapısına çıkıyorsa denemeye değer olabilir. Birazdan bahsedeceğimiz tüyo da sağlıklı bir cilt vadediyor. Nasıl mı?

Bugüne dek vazelinin birbirinden farklı birçok alanda kullanıldığını duymuşsunuzdur. Kimileri ayak çatlaklarına kimileri çatlamış deri ve ayakkabılarının bakımında kullanıyor. Kimileri ise parfümüyle karıştırıp doğal vücut kremi üretiyor.

Gerçek bir vazelinin birçok alanda insanın hayatını kolaylaştıran bir ürün olduğunu söylemek mümkün. Birazdan vereceğimiz tüyo ise vazelinin değerini bambaşka bir noktaya taşıyor.

Yağlı yapısı nedeniyle muhtemelen yüzünüzde daha önce kullanmaya cesaret etmemiş olduğunuz vazelinin aslında cildinizdeki birçok sorunu çözebildiğini biliyor musunuz? Nasıl mı?

Vazelini cildinizdeki en belirgin ve yaygın iki sorunu tedavi etmek için kullanabilirsiniz. Birincisi göz altınızdaki koyu halkaların onarımında.

Yapmanız gereken şey göz kararı bir vazelinin içine yine göz kararı olacak şekilde zerdeçal ekleyin ve iyice karıştırın. Yaptığınız karışımı göz altınızdaki çizgilere ve koyu halkalara sürün gece boyu o şekilde uyuyabilirsiniz üstelik durulamanıza da gerek yok.

Gelelim vazelinin ikinci kullanım alanı olan dudaklara. Eğer dudaklarınız çok çatlıyor ve yara oluyorsa vazelin derdinize çare olabilir. Pürüzsüz ve sağlıklı görünen dudaklar için vazelinin içine biraz bal karıştırın ve bunu dudaklarınıza sürün. Gece boyu bekleyin ve sabah yumuşacık sağlıklı dudaklara merhaba deyin.