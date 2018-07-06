Göz yorgunluğu nedir?

BELİRTİLERİ NELERDİR?

Göz yorgunluğu genelde yaygın olarak aşağıdaki belirtileri açığa çıkarır:

Yorgunluk

Göz ağrısı

Göz çevresinde ağrıma

Bulanık görme

Çift görme

Baş ağrıları

Yanma hissi

Göz sulanması

Göz kuruması

Boyun ağrısı

Işığa karşı hassasiyet artışı

Göz batması

Bunların yanında bilgisayar kullanımı da ek olarak aşağıdaki belirtileri ortaya çıkarır:

Kağıda veya bilgisayar ekranına bakarken konsantrasyon bozukluğu

Görüntüler arası ardışık görüntülerin belirmesi

NEDENLERİ

Göz yorgunluğuna genellikle uygun olmayan çalışma koşulları yol açar fakat bu nedenler insandan insana değişir.

Göz kaslarınızı bilgisayar ekranı ya da kitap gibi bir objeye sabit bir şekilde uzunca bir süre odaklanmış halde bırakırsanız göz kasları gerginleşir. Eğer bu kaslar uzun süre gergin kalırsa bu kaslar yorulur ve hassas hale gelir. Bu tıpkı bir spor ya da jimnastik yaptıktan sonra kullanılan kaslarımızın yorulmasına benzer. Gözler normal olarak yakın ve uzak objeler arasında odak noktasını sürekli değiştirme prensibine göre çalışır.

Zayıf bir ışık altında çalışıyorsanız ya da kitap okuyorsanız gözler odaklanmaya zorlanır ve göz kasları zamanla yorulur. Bundan dolayı çalışma ortamının yeterli ışıklandırılması gerekir.

Göz yorgunluğu görme gücünün zayıflamasından da kaynaklanabilir. Bu duruma gözlük camlarının numara ayarının yapılmaması neden olabilir. Bu nedenle göz doktoruna göz testi yaptırıp göz camlarının ayarının yapılması gerekir.

70 Hz den az tarama hızına sahip CRT monitörleri imgelerin titremesinden dolayı göz yorgunluğuna yol açar. Bu monitörler eskidikçe daha fazla titreşir ve gözün görüntüyü ayarlamak için sık sık odak noktasını değiştirmesine sebep olur bu da göz yorulmasıyla sonuçlanır. Bu nedenle kullanılan monitörlerin fazla eskimeden değiştirilmesi gerekir.

Göze doğrudan ışık gelmesi gözlerin odaklanmasını zorlaştırır bu da göz kaslarının yorulmasını sağlar. Bunu engellemek için ortamda gözümüze doğrudan gelen ışık olmamasına özen göstermeliyiz.

Kontrast bakılan objenin parlaklığıyla çevrenin parlaklığı arasındaki farktır. Bu ikisi arasındaki fark fazla ise göz yorulmasına sebep olabilir. Bunun örnek olarak siyah zemin üzerindeki beyaz kağıt gösterilebilir.

Bunlara ek olarak aşağıdakiler de göz yorgunluğuna neden olabilir:

Uzun süre araç kullanma

Uzun süre tv izleme

Stres

Göz kasları arasındaki dengesizlik

Uzun süre loş ortamda kalmak

Duruş bozukluğu