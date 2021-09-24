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Korona Virüs Göz yaşlarıyla uğurlandı! Bebeği zarar görmesin diye aşı olmadı, bebeğini göremeden öldü!
Korona Virüs

Göz yaşlarıyla uğurlandı! Bebeği zarar görmesin diye aşı olmadı, bebeğini göremeden öldü!

Edirne'de, bir tekstil firmasında üretim mühendisi olarak çalışan 28 yaşındaki Pınar Pendicak, karnındaki bebeğine zarar gelebileceği endişesiyle koronavirüs aşı olmadı.

Yeniakit Publisher
2021-09-24 20:24:00 -
Göz yaşlarıyla uğurlandı! Bebeği zarar görmesin diye aşı olmadı, bebeğini göremeden öldü!

Hamileliğinin 37'nci haftasında ise koronavirüse yakalandı. Edirne Sultan 1'inci Murat Devlet Hastanesi'ne 27 Ağustos'ta kaldırılan genç kadın, sağlık durumu ağırlaşınca normal yoğun bakım ünitesine alındı. Her geçen gün sağlığı kötüleşen Pendicak’ın karnındaki bebeği 3 Eylül'de sezeryanla alınarak kuvöze konuldu. Genç anne ise doktorların tüm müdahalesine rağmen önceki gece kurtarılamadı. Pendicak, dün Edirne Yenişehir Mezarlığı'nda gözyaşlarıyla toprağa verildi.

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