0553 313 94 23

Göz kapağı estetiği ile gençleşmek mümkün

Plastik,Rekonstrüktifve Estetik Cerrahi Uzmanı Op.

22 Mart 2019 Cuma 12:21
Göz kapağı estetiği ile gençleşmek mümkün

Plastik,Rekonstrüktifve Estetik Cerrahi Uzmanı Op.Dr.Dürdane Keskin, yaşlanmanın ilk belirtilerinin göz çevresinde meydana gelen değişikliklerle kendini göstermeye başladığını belirterek, “Bu sorun bir çok kişi için de can sıkıcı bir hal alır. Ancak gençleşmiş ve tazelenmiş bakışlara kavuşmak artık mümkün” dedi.


Op.Dr.Dürdane Keskin, göz kapağı estetiği konusunda önemli bilgiler verdi.


“Gözler kimliğimizin ana unsurunu oluşturur” diyenOp.Dr.Dürdane Keskin,“Yaş alma ile birlikte ilk etkilenen bölge de göz çevresidir. Zamanla göz kapağı derisi gevşer ve çizgili görünüm alır. Üst göz kapağı çizgisi silinir. Alt göz kapağında torbalanma olabilir. Bu durum yorgun ve uykusuz görünüme sebep olur.


Üst göz kapağı deri fazlalığı uzun dönemde göz kapağı düşüklüğüne sebep olabilir. Bu durum görme alanını etkiler. Aynı zamanda hasta yeterli görüş sağlayabilmek için kaşlarını kaldırır. Bu ise alında yatay çizgilenmeye sebep olur” diye konuştu.


Göz kapağı ameliyatının üst ve alt göz kapağına hastanın ihtiyacına göre uygulanabildiğini kaydeden Op.Dr.Dürdane Keskin,“Ameliyat için belirli bir yaş sınırı yoktur. Hastanın genetik olarak göz kapağındaki yaşlanması farklı olabilir. Göz kapağında düşüklük aynı anda düzeltilebilir.


Göz kapağı ameliyatı hastanın isteğine göre sedasyon eşliğinde veya genel anestezi altında yapılabilir. Kısa süreli bir işlem olmasına rağmen hastanın görünümünü 5-10 yaş birden değiştirir. Akşam genellikle hasta evine dönebilmektedir. Ameliyat sonrası 2 gün çok ince bantlar ile pansuman yapılır. Gözler tamamen kapatılmaz, hastanın görmesi engellenmez. 2 gün sonra kapalı pansumana gerek yoktur.


İyileşme süresi yaklaşık yedi gündür. İlk iki gün göz çevresinde ödem olabilir. Bir hafta sonra ödem hızla çözülür. Bir hafta sonra makyaj yapılabilir ve iş hayatına geri dönülebilir. Yaklaşık 1 ay sonra göz çevresi hastanın ameliyat olmadığı belli olmayacak hale gelir. Ameliyat sonrası yara izleri belirgin olmadığı için hastayı rahatsız etmez. Göz kapağı ameliyatları hastada belirgin genç görünüme sebep olduğu için hasta memnuniyeti yüksek ameliyatlardır.” Şeklinde konuştu.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 22 Mart 2019 Cuma 12:21
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Polis adaylarına organ bağışı anlatıldı
    1. Polis adaylarına organ bağışı anlatıldı
    2. Buzdolabından çıkan yangında ev sahibi..
    3. Turizm acentası temsilcileri..
    4. Türkiye-Moldova maçını Ukraynalı hakem..
    5. Beşiktaş'tan yerli kaleci atağı
    6. Osman Gazi başa geçiyor! Diriliş..
    7. İŞKUR kamu personel alım son dakika..
    8. Düzce Üniversitesi’nde yeni uygulama..
    9. "İşsizlik oranlarında seçimlerden..
    10. Park içindeki trafo alev aldı
    11. Tavas’da öğrenciler fidan dikti
    12. Burhaniye’de sağlıkçılar yaşlıları..
    13. Bakan Turhan, AA Editör Masası'na..
    14. 15 yaşındaki 104 Edremitli öğrenci,..
    15. Kardemir Karabükspor’da Adanaspor maçı..
    16. Bağcılar’da yaşlılar ikinci baharını..
    17. Bakan Kasapoğlu: “Gönüllülük toplumsal..
    18. Gelemiç’in çehresi Büyükşehir ile..
    19. ’48 Muğla 48’ Proje’sinin ilk..
    20. Sahte jandarmalar ‘Uydudan evinizde..
    21. MTÜ Vahap Küçük MYO’da binlerce fidan..
    22. Başkan Akgün’den Büyükçekmece’ye 2..
    23. İran'dan ABD'ye Golan Tepeleri tepkisi
    24. Haliliye’de başarılı öğrencileri..
    25. Yazıcıoğlu vefatının 10'uncu yılında..
    26. Sancaklı Yörüklerinden Cumhur..
    27. Akziyaret Grup İçme Suyu Projesi’nde..
    28. Malatya’da"Dünya Su Günü" etkinliği
    29. Polisin dur ihtarına uymadılar,..
    30. KOSGEB girişimcilik destek programı..
    Sözde milliyetçi adaya Murat Bardakçı'dan tarih dersi!
    Sözde milliyetçi adaya Murat Bardakçı'dan tarih dersi!
    Kriz çıkaracak sözler: ABD bizi sattı
    Kriz çıkaracak sözler: ABD bizi sattı
    Binali Yıldırım'dan Kadir Topbaş ve Melih Gökçek açıklaması! 'Cumhurbaşkanı Erdoğan bırak derse...'
    Binali Yıldırım'dan Kadir Topbaş ve Melih Gökçek açıklaması! 'Cumhurbaşkanı Erdoğan bırak derse...'
    Kılıçdaroğlu fena çuvalladı! 'Yahu bir danışmanın da mı yok?'
    Kılıçdaroğlu fena çuvalladı! 'Yahu bir danışmanın da mı yok?'
    ABD'den küstah F-35 açıklaması: Türkiye’yi çıkarmak gündemde
    ABD'den küstah F-35 açıklaması: Türkiye’yi çıkarmak gündemde

    Günün Karikatürü

    22 Mart 2019
    ABD ve YPG'den vahşi katliam! Yüzlerce sivili öldürdüler
    ABD ve YPG'den vahşi katliam! Yüzlerce sivili öldürdüler
    Soylu açık açık söyledi: Seçilse dahi görev yaptırmayız!
    Soylu açık açık söyledi: Seçilse dahi görev yaptırmayız!