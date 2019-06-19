0553 313 94 23

Göz kamaştıran sergi

Kütahya Belediyesi ve Halk Eğitim Merkezi işbirliği ile düzenlenen el sanatları sergisinin yıl sonu açılışı, düzenlenen törenle gerçekleştirildi.

19 Haziran 2019 Çarşamba 10:30
Göz kamaştıran sergi

Kütahya Belediyesi ve Halk Eğitim Merkezi işbirliği ile düzenlenen el sanatları sergisinin yıl sonu açılışı, düzenlenen törenle gerçekleştirildi.


Kütahya Belediyesi fuaye alanında düzenlenen El Sanatları Sergisinin açılış merasiminde konuşan Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, serginin oluşmasında emeği geçenlere teşekkürlerini sundu.


Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, "Öncelikle bizim böyle bir toplum içerisinde birlikte olmamıza vesile olan değerli kursiyerlerimiz başta olmak üzere onların değerli ailelerine ve onlara eğitim programları sunarak meslek edindirmeyi sağlayan saygıdeğer kurs öğretmenlerimize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bu serginin hayırlara vesile olmasını diliyorum, dedi.


Başkan IŞIK; Milletimize ait olan bu güzide mekanda açtığımız ilk sergi olması sebebiyle serginin bizim açımızdan önemli bir yanı var. İnşallah bundan sonra bunların devamını hazırlıyoruz. Burası Kütahyalı tüm hemşehrilerimizin ortak mekanıdır. Buranın her karışı siz değerli hemşehrilerimiz ve biz belediye çalışanları birlikte değerlendireceğiz. Özellikle belediye binasının bu tür etkinliklerde kullanılmasının ayrı bir değeri olduğuna inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 19 Haziran 2019 Çarşamba 10:30
  1. sergi
  2. sanat

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Çeşmeli öğrenciler ’tasarruflarıyla’ büyüklerine örnek oldu
    1. Çeşmeli öğrenciler ’tasarruflarıyla’..
    2. GRAFİKLİ - Genelkurmay çatı davasında..
    3. "Bahreyn Çalıştayı'nda toplayacakları..
    4. İhracat artışında bölgelerin şampiyonu..
    5. Altın Emlak temsilcileri buluştu
    6. Büyükşehir’den ekskavatör ihalesi
    7. Bu tarif damaklarınızı şenlendirecek:..
    8. Eski Rus silah üreticisinden ortak..
    9. Bayram Malkan ‘Avrupa Oyunları’nda
    10. Pekcan: "Döviz kredisi cinsinden Türk..
    11. İstanbul turizmine kruvaziyeli destek
    12. Süper Lig'de en çok bileti Trabzonspor..
    13. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan: "Türk..
    14. "YKS tercih kılavuzunu bu hafta..
    15. Yılın en uzun gününde Piazza’da..
    16. Türk şirketleri, "nakitsiz topluma"..
    17. Önce itiraf etti sonra inkarı seçti
    18. Ormanın içindeki "gizli cennet"..
    19. Arayıcı, Sarıfakı ile döner..
    20. Çeşmeli avukatlar, emektar adliye..
    Bakan Soylu'dan İmamoğlu'nun 20 lira örneğine sert cevap!
    Bakan Soylu'dan İmamoğlu'nun 20 lira örneğine sert cevap!
    Eski Cumhurbaşkanı gözyaşlarını tutamadı... Duygu dolu 'Mursi' mesajı
    Eski Cumhurbaşkanı gözyaşlarını tutamadı... Duygu dolu 'Mursi' mesajı
    İhvan'dan kan donduran 'Mursi' iddiası!
    İhvan'dan kan donduran 'Mursi' iddiası!
    "AK Parti'ye ders vereceğiz" dediler, böyle oldu! Muhafazakar vatandaşlar için şok sözler
    "AK Parti'ye ders vereceğiz" dediler, böyle oldu! Muhafazakar vatandaşlar için şok sözler
    ABD’nin casusluk ağı çökertildi! Çok sayıda gözaltı var
    ABD’nin casusluk ağı çökertildi! Çok sayıda gözaltı var

    Günün Karikatürü

    19 Haziran 2019
    Görüntüleri ortaya çıktı! İmamoğlu ve Küçükkaya yayın öncesi otelde buluştu
    Görüntüleri ortaya çıktı! İmamoğlu ve Küçükkaya yayın öncesi otelde buluştu
    ABD'den tehdit gibi uyarı: Tolere edemeyiz
    ABD'den tehdit gibi uyarı: Tolere edemeyiz