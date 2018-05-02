Göz kaleminin zararları

Ne yazık ki, çoğu sorunun cevabı hayır! Hepimiz güzel ve bakımlı olmak isteriz; ne var ki, güzellik uğruna sağlığımızdan olmak da, günümüz şartlarında mümkün! Uzmanlar, göz makyajının her gün temizlenmesi gerektiğini ısrarla vurgularken, biz çoğu zaman bu önemli noktayı es geçer, gözlerimizde bir ton boya ile yatağa gireriz. Ama bilinmesi gereken önemli bir nokta var ki; ‘Bir günden fazla gözde kalan makyaj kalıntıları, gözde adeta bir bakteri yumağı oluşturabiliyor!’

Uzmanların göz makyajı konusunda kadınlara önemli uyarıları var;

İŞTE O UYARILAR:

-Göz kalemi, gözleri kurutuyor!

-Göz kalemleri bal mumu, yağ, silikon gibi, göz kalemini göz kapağına yapıştırmayı ve gözde kalma süresinin uzamasını sağlayan doğal yapıştırıcılar içermektedir.

-Göz kalemleri, göz kırpılması, terlemesi ve doğal yağlarının salgılanmasına uygun olarak üretilir.

-Bilim insanları farklı tarzlarda makyaj yapıldıktan sonra, kadınların gözyaşı tabakası içerisinde, göz kalemi parçacıklarının hareketini ve ortaya çıkan sonuçları gözlemlemek ve karşılaştırmak için video kaydı dahil, birçok tıbbi test kullanmış.

-Gözyaşı tabakasına giren makyaj malzemeleri, göz kuruluğuna veya parçacıkların yarattığı rahatsızlıktan dolayı, gözün hassaslaşmasına neden olabilmekte..

LENSLERE YAPIŞIYOR!

Araştırmalarda, göz kalemi sürüldükten sonra kontakt lens takıldığında, gözyaşı tabakasındaki partiküllerden dolayı lenslerin bulutlandığı saptanmış. Göz kalemi makyajının, gözlerde bir günden fazla kalması, göz kalemi yağları ve mumlarının kontakt lenslere yapışmasına neden olabiliyor. Gözde oluşacak tahriş ve kızarıklık, göz kaleminden gelen zararlı bakterilerin göze geçmesi ve bazı vakalarda görülen göz enfeksiyonları veya bulanık görme gibi şikayetleri ve rahatsızlıkları ortaya çıkarabiliyor.

KALEMİ DİBİNE KADAR KULLANMAYIN!

Göz makyajı yaparken, gözlerde sorun oluşmasını önlemek için, makyaj uygulamasından önce göz kalemlerinin ucu iyice keskinleştirilmeli ve kalemler dibine kadar kullanmadan atılmalı. Çevirmeli uçla açılan göz kalemlerinde, her kullanımdan önce, son kullanılan kısımdan biraz kesilmesi gerekiyor. Ve her gün yatmadan önce, makyajın tamamen silindiğinden emin olmanız, göz sağlığınız için çok önemli!

GÖZLERİ BOZABİLİYOR, HATTA KÖRLÜĞE NEDEN OLABİLİYOR!

Devamlı olarak kullanılan göz kalemleri, günlük yapılan göz makyajı, kadınların göz sağlığını riske soktuğu gibi, ilerleyen yaşlarda, göz hastalıklarına yakalanma riskini de artırıyor. Peki neden?

Belki de makyaj yaparken hep ihmal ettiğimiz, göz ardı edilen bir noktanın üzerinde durmakta yarar var! Hiçbir makyaj ürünü doğal ve zararsız değildir. Yani; ‘bitkisel veya doğal, sağlığa faydalı hiçbir kozmetik ürünü yok!’ Bu gerçeği kabul etmesek de, markalara, sırf ‘kaliteli’ diye tonlarca para bayılsak da bu böyle! Birden fazla kimyasal ürün ile işlemlerden geçirilmiş maddeler ile oluşturulan göz kalemleri ve farlar, göz altından ve göz üstünden gözlerimize sızmakta ve göz sağlığımızı olumsuz etkilemekte.. Bu sonuç, körlüğe göre bir nebze daha iyi gibi geliyor kulağa, ne dersiniz!

Göz makyajında, tehlikeli olan ürünler arasında; ilk sırayı göz kalemleri, farlar ve eye linerlar alıyor; çünkü bunlar göz altı, göz üstü hatta göz içine kadar sürülüyor. Buğulu, gölgeli, daha gösterişli gözler yaratabilmek adı altında! Ancak sürülen bu ürünleri gözlerinize zararı oldukça fazla! Asıl güzellik sağlıklı olmaktır ve unutmayın ki bu ürünler nedeniyle, o güzel gözlerinizi bir daha görmeniz mümkün olmayabilir.