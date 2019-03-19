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Göz altı morlukları kaderiniz olmasın

Dr.

19 Mart 2019 Salı 10:06
Göz altı morlukları kaderiniz olmasın

Dr. Sevgi Ekiyor, göz altı ışık dolgusu ile göz altı morluklarından kurtulmanın mümkün olduğunu söyledi.


Göz altı ışık dolgusu ile göz çevresindeki morlukları, çizgileri ve halkalanmaları gidererek göz altının gençleştirilmesinin sağlandığını dile getiren Dr.Sevgi Ekiyor, "Kişiden kişiye farklılık göstermek üzere yaş ve yapıya bağlı olmakla birlikte gözaltları çökmüş bir halde ve koyu gözükebilir. Bu görünüm kişiye yorgun, dirençsiz ve yaşlı bir hal katar. Bunun gibi şikayet ile gelen kişilere göz altı ışık dolgusu uygulaması yapıldığında kişinin yüzünde daha aydınlık ve sağlıklı bir görüntü hemen ortaya çıkar" dedi.


Göz altı ışık dolgusu uygulamasının deri altının aksine kemik üzerine uygulandığını belirten Dr.Sevgi Ekiyor, "Göz altına ışık dolgusu hemen verilmemelidir. Yavaş bir şekilde verilirse daha etkili sonuç alınacaktır. Lokal anestezi ile uygulama yapılacak olan bölge sonraki süreçte herhangi bir ağrı yapmaz. Uygulama kannül ile yapılıyor ve bu sayede yapılan yerde kızarıklık ve şişlik riski en minimale iniyor" diye konuştu.


Göz altı ışık dolgusu uygulamasının yaklaşık 15-20 dakika sürdüğünü ifade eden Dr.Sevgi Ekiyor, açıklamasını şöyle sürdürdü:


"Kolay ve pratik bir uygulama şekli olduğu için kişiler tedavi sonrası günlük hayatına hemen dönebilir. Uygulama sonrasında hafif kızarıklık meydana gelebilir. Bu kızarıklık 3-4 saate kadar geçmektedir. Tedavi sonrasında buz uygulaması yapılmaktadır. Uygulama yapılan bölgeye dokunulmamalı ve ovuşturulmamalıdır. Tedavi sorması ilk gün asla sıcak banyo yapılmamalıdır. Uygulama sonrası ilk iki gün fazla yüz hareketlerinden ve aşırı gülmekten kaçınılmalıdır. Hareketli sporlar ilk zamanlarda yapılmamalıdır. Doktorun önerdiği dışında herhangi bir kozmetik ürün veya krem ilk günde kullanılmamalıdır."

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Haber Tarihi: 19 Mart 2019 Salı 10:06
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