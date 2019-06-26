0553 313 94 23

Göz açıp kapayıncaya kadar çantayı götürdüler

Bursa Ulucami’nin bahçesindeki bir bankta çantasını unutan yaşlı kadın, bir süre yürüdükten sonra arkasına döndü.

26 Haziran 2019 Çarşamba 11:42
Göz açıp kapayıncaya kadar çantayı götürdüler

Bursa Ulucami’nin bahçesindeki bir bankta çantasını unutan yaşlı kadın, bir süre yürüdükten sonra arkasına döndü. Çantasını olduğu yerde göremeyen kadın şaşkına döndü.


Turistik bölgelere adeta pusu kuran hırsızlar yerli ve yabancı turistlere huzur vermiyor. Dilenci ve seyyar satıcı kılığına bürünüp turist ziyaretlerinin bol olduğu bölgelere dadanan şüpheli şahıslar, en ufak fırsatı bile kaçırmıyor.


Geçtiğimiz gün tarihi Ulucami’nin yanındaki Orhangazi Parkı’nda gerçekleşen olayda, cami ziyaretinde bulunduktan sonra dinlenmek için parktaki bir banka oturan Ş.A. isimli yaşlı kadın, kalkarken elindeki para çantasını bankta unuttu. 10 metre ilerledikten sonra çantasını unuttuğunu anlayan Ş.A. arkasını döndüğünde çantanın yerinde yeller estiğini fark etti. Yaşlı kadın polis ekiplerine haber verip çantasının çalındığı bilgisini verdi. Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, hırsızlık şüphelisini bulmak için çalışma başlattı. Çalınan çatanın içinde 100 lira para ve cep telefonu olduğu öğrenildi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 26 Haziran 2019 Çarşamba 11:42
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bursalı kuaförlerin Bursaspor aşkı
    1. Bursalı kuaförlerin Bursaspor aşkı
    2. Dev kruvaziyer gemi Marmaris Limanı'na..
    3. Özbekistan'da bir ton uyuşturucu imha..
    4. Şehit oğlu için bugüne kadar 10..
    5. 2. Lige çıkan Büyükşehir Hentbol..
    6. İlkadım’da toplu sünnet kayıtları..
    7. Hanımlarımız bizlere Rabbimizin birer..
    8. Adana merkezli FETÖ/PDY operasyonu: 26..
    9. Hem pratik hem lezzetli: Zencefilli..
    10. Suriye Medya Birliğinden Suriyeli..
    11. Kargodan bin 894 adet uyuşturucu hap..
    12. Eğitim verecek robotlar geliyor
    13. Bizi niye rahatsız ediyorsun?
    14. İkiz halterciler dünyaya meydan okuyor
    15. Özbekistan, Rusya’dan Tigr zırhlıları..
    16. Pazaryeri’nde öncelik yayaların
    17. Bursluluk sınavı sonuçları MEB 2019..
    18. Aşırı sıcaklara dikkat
    19. Kahramanmaraş’ta 35 milyon yıllık..
    20. "Mavi gömlek sahalara geri dönüyor"
    21. Adapazarı Bilgievi’nde kayıtlar sürüyor
    22. Düzce’de 2 bin 212 şişe halinde bin..
    23. Sivasspor'un sağlık sponsoru yine..
    24. Mahalle sakinleri yıkılan istinat..
    25. Kıbrıs’taki Osmanlı Türk Şehitliği..
    26. Kleopatra Koyu davası
    27. Aksaray’a şehit ateşi düştü
    28. 22 branşta ücretsiz il spor merkezi..
    29. 28 Şubat mağdurunun göreve iade umudu
    30. Almanya’da spor, kültür ve eğlence..
    MHP'den hükümete flaş çağrı: Bir bedeli olacaksa göze alınmalı
    MHP'den hükümete flaş çağrı: Bir bedeli olacaksa göze alınmalı
    Erdoğan'ın sözleri sonrası ABD'den yeni tehdit!
    Erdoğan'ın sözleri sonrası ABD'den yeni tehdit!
    Bülent Arınç'tan seçim sonuçlarına ilişkin yeni açıklama: Buna hayır dememiz mümkün değil
    Bülent Arınç'tan seçim sonuçlarına ilişkin yeni açıklama: Buna hayır dememiz mümkün değil
    Yeni partiyle ilgili flaş iddia! 'Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan'ın hedef kitlesi onlar'
    Yeni partiyle ilgili flaş iddia! 'Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan'ın hedef kitlesi onlar'
    Tümamiralden çok kritik Doğu Akdeniz uyarısı: O ülke ile acilen anlaşılmalı
    Tümamiralden çok kritik Doğu Akdeniz uyarısı: O ülke ile acilen anlaşılmalı

    Günün Karikatürü

    26 Haziran 2019
    'Yerli Soros' Osman Kavala'ya AK Partili vekilden şoke eden destek! Serbest bırakılmasını istedi
    'Yerli Soros' Osman Kavala'ya AK Partili vekilden şoke eden destek! Serbest bırakılmasını istedi
    Katar'dan Türkiye'ye yola çıktı... Dünyanın en büyüklerini gönderdiler
    Katar'dan Türkiye'ye yola çıktı... Dünyanın en büyüklerini gönderdiler