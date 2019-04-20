Göynücek’te polis ve jandarmalara İHA eğitimi Amasya’nın Göynücek ilçesinde çoğu polis ve jandarma olan 23 görevliye yönelik insansız hava aracı (İHA) pilot eğitimi düzenlendi.

Amasya’nın Göynücek ilçesinde çoğu polis ve jandarma olan 23 görevliye yönelik insansız hava aracı (İHA) pilot eğitimi düzenlendi.

Göynücek Kaymakamlığı’nın Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) destekli uyguladığı ‘Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Onaylı İHA 1 Pilot Eğitimleri’ 23 personelin katılımıyla gerçekleştirildi. Eğitmen Taha Yasin Kapucu’nun bilgiler aktardığı eğitimlere İlçe Emniyet Amiri Burak Davşan ile İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Harun Aydın da katıldı.

Aldıkları eğitimin meslek hayatlarında büyük avantaj sağlayacağı katılımcılara sertifikalarını Kaymakam Mustafa Gürbüz verdi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.