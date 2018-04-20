Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Gövde gösterisi yapacaktı! Aşk gösterisi yaptı

Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, Ege’de sözde Türkiye'ye mesaj vermek için Türkiye kıyılarına yakın Meis (Kastellorizo) Adası'nı ziyaret etmişti. Yunan basını, Çipras'ın ziyaretinin bomboş bir geziye dönüştüğünü belirterek, verdiği poz üzerinden eleştiri yağmuruna tuttu.

20 Nisan 2018 Cuma 14:34
Gövde gösterisi yapacaktı! Aşk gösterisi yaptı

Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras'ın, Türkiye'nin yanı başındaki Meis adasını ziyaret edişinin üzerinden iki gün geçti, ancak basında ve sosyal medyada konunun karşılığı halen bulunuyor.

Bir gövde gösterisi gibi yapılan ziyaret, Yunan Başbakan için adeta kabus oldu. Yunan sosyal medya kullanıcıları Çipras'ın ziyareti verdiği pozları ile dalga geçti.

ROMANTİK ZİYARET

Adaya yaptığı ziyarette halka temas kuran Çipras'ın bir pozu, alay konusu oldu. Görüntüde dükkanları gezerek halk ile diyalog kuran Çipras'ın bir sarışın kadın ile gülüşerek sohbet etmesi malzeme edilirken, bu kare ile ilgili oldukça fazla şaka yapıldı.

Bazı sosyal medya kullanıcıları bu bakışmaya şiirler yazıp sayfalarında paylaşırken, bazıları ise Çipras'ın eline photoshop ile gitar verip, dalga geçti.

ÇİRAS'IN GÖVDE GÖSTERİSİ FOS ÇIKTI

Yunan Başbakanı Aleksis Çipras'ın gövde gösterisi niteliğindeki bu ziyaret, yaptığı konuşmalar haricinde bomboş bir geziye döndü. Aksine gezi saygınlığını yitirerek alay konusu oldu.

Gezide Türkiye'ye mesaj vermek istediği yönünde bir açıklama yapan Çipras, "Yunanistan istikrarsızlaşmış bir bölgede istikrar direğidir. Silahlı kuvvetlerin erkek ve kadınlarına güveniyoruz. Saldırganlık ve provokasyon bir güç göstergesi değildir. Yunanistan ile kimse oyun oynayamaz, önemli değerlere sahibiz ve bu değerleri savunacağız." ifadelerini kullandı.

Haber Tarihi: 20 Nisan 2018 Cuma 14:34
  1. yunanistan
  2. ada
  3. türkiye
  4. sosyal medya
  5. aleksis çipras

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Burdur’da FETÖ/PDY operasyonu: 6 kişi gözaltında
    1. Burdur’da FETÖ/PDY operasyonu: 6 kişi..
    2. Kulüpler Birliğ'ne zehir zemberek..
    3. TBMM'de erken seçim startı verildi
    4. Sürücüler dikkat! Radar denetimlerinde..
    5. Kazdağları'nda yangın
    6. Fenerbahçe'den yaylım ateşi! "En büyük..
    7. ABD'nin küstah açıklamasına sert..
    8. Mustafa Destici: Bizim adayımız da odur
    9. Yerli iletişim platformu 'İletee'..
    10. Veysel Eroğlu'ndan seçim açıklaması:..
    11. Türkiye'den darbecileri salıveren..
    12. Yozgat’ta kablo hırsızı 2 kişi..
    13. Alkollü sürücünün şehit ettiği polisin..
    14. TTSO: Bankalar firmalara destek olmalı
    15. ATO başkanı seçildi
    16. MHP yeni sistemi teşkilatına kitapla..
    17. Olay sözler: 'Aziz Yıldırım'ın paralı..
    18. Abdullah Ağar açıkladı! İlk kez...
    19. Mısır'da basın için zor ve kritik dönem
    20. Amerika'da 2 polis öldürüldü
    CHP'lilerin umudu bu takvim yaprağı oldu! 24 Haziran'da...
    CHP'lilerin umudu bu takvim yaprağı oldu! 24 Haziran'da...
    Kayıtlar ortaya çıktı! Bu belgeye göre İYİ Parti seçime giremiyor
    Kayıtlar ortaya çıktı! Bu belgeye göre İYİ Parti seçime giremiyor
    Mustafa Destici Cumhurbaşkanı adaylarını açıkladı
    Mustafa Destici Cumhurbaşkanı adaylarını açıkladı
    Hangi ilimizde hangi Allah dostu var? İşte evliyalar haritası..
    Hangi ilimizde hangi Allah dostu var? İşte evliyalar haritası..
    Abdulkadir Selvi'den cumhur ittifakına operasyon iddiası!
    Abdulkadir Selvi'den cumhur ittifakına operasyon iddiası!

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Karamollaoğlu adaylık için isim verdi: Onunla görüşeceğiz
    Karamollaoğlu adaylık için isim verdi: Onunla görüşeceğiz
    Türkler yaptı! İlk müşteriler ABD ordusu ve NASA oldu
    Türkler yaptı! İlk müşteriler ABD ordusu ve NASA oldu