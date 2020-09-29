  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Gösterilere son gaz devam ediyor! Netanyahu’nun başı dertte
Dünya

Gösterilere son gaz devam ediyor! Netanyahu’nun başı dertte

Yaptığı yolsuzluklar sebebiyle hakkında soruşturma açılan ve davalık olan işgalci İsrail Başbakanı Netanyahu karşıtı protestolar haftalardır sürüyor.

Yeniakit Publisher
2020-09-29 14:33:00 -

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgının başlaması ve hastalığın İsrailliler arasında hızla yayılmasıve iyi önlem alınamaması sebebiyle büyüyen gösteriler aylardır Filistin’in işgal altındaki başkenti Kudüs’te bulunan Başbakan Netanyahu’nun konutunun bulunduğu mahallede sürüyor.

Parlamento’ya yürümek istediler

Bugün kalabalık bir grup öğlen saatlerinde işgal altındaki Kudüs’te bulunan Givat Ram mahallesindeki İsrail parlamentosu (Knesset) önünde toplanmaya başladı.

Hükümet aleyhinde atılan sloganlar ve yapılan protestolar sırasında polis güçleriyle protestocular arasında arbede yaşandı. Olaylarda birçok kişi yaka paça gözaltına alındı.

Akşam devam edecek

Protestoların parlamento önünde değil Başbakan Netanyahu’nun konutunun yakınında bu gece de devam edeceği ve istifasının isteneceği belirtiliyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Abdullah Ağar 'Güzel gelişmeler var' diyerek duyurdu: Azerbaycan-Ermenistan sınır...
Gündem

Abdullah Ağar 'Güzel gelişmeler var' diyerek duyurdu: Azerbaycan-Ermenistan sınır...

Terör ve Güvenik Uzmanı Abdullah Ağar, Azerbaycan-Ermenistan cephe hattındaki bir gelişmeyi kamuoyu ile paylaştı.
Azerbaycan'ın 'Dağlık Karabağ' kararlılığı
Gündem

Azerbaycan'ın 'Dağlık Karabağ' kararlılığı

Azerbaycan-Ermenistan çatışmalarının ardından tüm dünyadan tepkiler gelmeye devam ediyor. Ermenistan'ın saldırıları ardından yoğun diplomasi..
Ece Üner'den Kim Kardashian'a olay cevap!
Gündem

Ece Üner'den Kim Kardashian'a olay cevap!

“Yürüyen silikon” lakabıyla tanınan Ermeni asıllı Kim Kardashian'ın dün yaptığı skandal Türkiye-Azerbaycan çıkışına Ece Üner'in verdiği ceva..
Satılık 2014 model Fiat Linea
Satılık 2014 model Fiat Linea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay