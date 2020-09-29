Gösterilere son gaz devam ediyor! Netanyahu’nun başı dertte
Yaptığı yolsuzluklar sebebiyle hakkında soruşturma açılan ve davalık olan işgalci İsrail Başbakanı Netanyahu karşıtı protestolar haftalardır sürüyor.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgının başlaması ve hastalığın İsrailliler arasında hızla yayılmasıve iyi önlem alınamaması sebebiyle büyüyen gösteriler aylardır Filistin’in işgal altındaki başkenti Kudüs’te bulunan Başbakan Netanyahu’nun konutunun bulunduğu mahallede sürüyor.
Parlamento’ya yürümek istediler
Bugün kalabalık bir grup öğlen saatlerinde işgal altındaki Kudüs’te bulunan Givat Ram mahallesindeki İsrail parlamentosu (Knesset) önünde toplanmaya başladı.
Hükümet aleyhinde atılan sloganlar ve yapılan protestolar sırasında polis güçleriyle protestocular arasında arbede yaşandı. Olaylarda birçok kişi yaka paça gözaltına alındı.
Akşam devam edecek
Protestoların parlamento önünde değil Başbakan Netanyahu’nun konutunun yakınında bu gece de devam edeceği ve istifasının isteneceği belirtiliyor.