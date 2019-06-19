Gösterilenler...

Murat Vural

‘’Zaman bu çağın başından beri önemsenecek derecede bozuldu. Her şey bıraksanız yıkılacak noktasına geldi.” Bu cümleleri bize söylettiren bir bilgi birikimimiz değil, önümüze serilen ve yaşamamız istenilen bozuk düzendir. Bizler Türkiye olarak yalnızca buzdağının görünen yüzüne şahit oluyor ve tarafımızı ona göre belirliyoruz. Ancak bu görünen yüzün bir o kadar da arkası olduğunu düşünemiyoruz. Bu dünya düzeninin sinsi yaklaşımları, oyunu oynayanı gösteriyor lakin oyunu oynatanı değil! Bundandır tüm dünyanın Müslümanları ‘’Barbar’’ olarak nitelemeleri… Nedeni basit, yükselen bir nefer gördüklerinde medya ve ekonomi savaşlarını başlatırlar. Bu savaşları kendi içlerinde yaptıklarından da o kötüledikleri toplumlar cevap veremez. Bu adil olmayan düzenle yıllarca yönettiler dünyayı(!). Oysa kendilerini çizdikleri senaryolarla ne güzel anlatıyorlar. Avrupa’yı en medeni toplum olarak gösteriyorlar. Çağdaş Avrupa’nın yapmış olduğu olaylara kendi gözlerinizle bakın. Şiddete eğilimli ırkçı toplumlar göreceksiniz. Biraz daha yaklaşıp onlarla yaşamaya çalışsanız da sırf ırkınızdan ya da renginizden dolayı ayrım göreceksinizdir. Çünkü bir toplumdan maneviyatı çıkardığınızda o toplum bir çöplük olur. Medeniyet şiarı olarak gösterilen Avrupa da bir çöplük olmuştur. Ancak medyanın bize gösterdikleri, bu çöplüğün arka planıdır. Yani asla onları tanıyamayacağız diyebiliriz. Özgürlük edebiyatı yapan Batı insanının, yapmış olduğu toplantılarda özgür olmayan toplumlar üzerinden nasıl para kazanacağını düşündüğünü kimse ya da hiçbir medya belirtmez. Ancak Müslümanların bu toplantılara katılması ve doğruları söylemesiyle anlıyoruz bunu. Fransa’da onlarca olay yaşanmasından sonra hiçbir Fransız kalkıp da ülkesini kötüledi mi? Ya da bir düşünelim dünya medyasında ne kadar yer alabildi o büyük olay? Asla bizi tatmin edecek bir sonuç olmayacak. Hatta biz onların safına geçmedikçe; dinimizden, vatanımızdan vazgeçmediğimiz sürece bu böyle devam edecek. Çünkü Batılılar hâlâ Ortadoğu korkusu içerisindeler. Ortadoğuluların, İslam uygarlığını yeniden gün yüzüne çıkarabileceklerini bilirler. Kuşkusuz görünürde böyle bir korkuları yoktur, rahattırlar. Lakin bilinçaltlarına kazınmış olan bir tarih vardır. İşte o tarih biz birlik olamadıkça, bize gösterilenlerle hareket ettikçe asla kutlu olamayacaktır. Bizim sorunumuz; birlik olamamak ve fikir ayrılıklarından sonra asla birleşememek. Zaten onların istediği de bu ya! Bizi onların düşman olanları, sırf Doğu’yu bölebilmek için barıştıklarında dağıtmaya aşıladılar. Onlar mevzû Doğu oldu mu, kendi çıkarlarını geriye atıp, sırf o rezil tarihlerinin kayıplarını telafî etmeye çalıştıklarında birleşirler. Bilirler ki Türkiye başıboş bırakılacak bir ülke değildir asla. Eğer başıboş bırakırsalar, gider bir Osmanlı olur. İşte bundan, Türkiye’nin önüne her zaman engel koydular. İşte bu yüzden ‘’zaman bu çağın başından beri önemsenecek derecede bozuldu” sözleri. Biz birlik olup, o bozanları değiştirmeye zorlamadığımız sürece de devam edecektir bu söz. İşte mevzû bu. Doğuyu sömürecekler. Çeşitli bahaneler üretip, rakibini(seni) kandıracaklar. Üstelik bu bahanelerin sınırı yok! Hepsi de birbirinin arkasına saklanmış. Hatta şu cümle de kanıtıdır: “Amerika Dünyayı yönetiyor, Biz Yahudiler de Amerika’yı yönetiyoruz.” – Ariel Sharon(Eski İsrail Başbakanı) Eğer onlara karşı da bizim gibi davransalardı bu cümleyi kurabilir miydi? Tabii ki hayır. Ve bu, bizim görüp, duyup şahit olduğumuz konuşmadır. Arka tarafından haberdar değiliz(Binlerce örneği vardır.)

Verdiğimiz mücadele hep aynı. Bundan yüzyıl önce bütün haçlılara karşı durduk Çanakkale’de. Bugün de dünyaya karşı duruyoruz. Onların da ellerinde Mossad, Mason, Fetö, Evanjelik ve en yaygını olan medya gibi “onlara göre” kozları var. Bütün herkesin Türk insanından, Müslümanlıktan uzak durmaları için çalışıyorlar. Bizden tarihimizden utanmayı, onları unutmayı ve silmemizi istiyorlar. Başaramadıkları için de şimdilik tüm dosyayı kaldırmaya çalışıyorlar. Ama Türkiye; “Bu dosya açılmalı, bütün belgeler ortaya dökülmelidir” diyor. Oysa bu belgeler o adil dedikleri medyaları aracılığıyla dökülürse Amerika’nın bugün ekonomi ile tehdit eden Donald Trump’ın dedelerinin ganimet, Türklerin dedelerinin de İslam için cihad ettiği ortaya çıkacak! İşte bu yüzden mevzû bundan yıllar önce başladı… Mevzû (Savaş) cenette başladı. İsmi de Haçlı ile Hilâl’in savaşı oldu. Güçlü-güçsüz ayırmaksızın zulüm eden hâin Batı öyle ki; Hilâl’i seçenlere neresinden vursam diye bakıyor. Öyle olmasa; Kudüs-Irak-Pakistan-Myanmar-Sudan ve Mısır’da zulüm gören Müslümanlar bu halde olur muydu? Ve haykırarak soruyorum: “Tek suçları inançları mı?” Türkiye’ye çeşitli girişimlerle başarılı olamadığını anlayınca en son çare olarak medya organlarıyla Türkiye’yi bölünmüş gibi göstermeye başladılar. Ama unuttular ki bu hamleyle “bizim sadece sakalımızı kestiler.” Bu bölücü gösterim yani ‘’Barbar Türkler” başlıklarıyla atılan nâralar Türklerin sonu olacak sanıyorlar yıllardır. Ve unuttukları da bize; ‘’son mücadeleniz olacak” diyenlerin son mücadeleleri yine bize karşı olmuştur!