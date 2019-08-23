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"Göstericilere yönelik saldırıdan tamamen İsrail sorumludur"

- Büyük Dönüş ve Ablukayı Kırma Yürüyüşü Yüksek Ulusal Heyeti, bugün düzenlenecek barışçıl gösterilere ve göstericilere yönelik saldırıdan tamamen İsrail'in sorumlu olacağını bildirdi

23 Ağustos 2019 Cuma 12:25
"Göstericilere yönelik saldırıdan tamamen İsrail sorumludur"

GAZZE (AA) - Büyük Dönüş ve Ablukayı Kırma Yürüyüşü Yüksek Ulusal Heyeti, bugün düzenlenecek barışçıl "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterilerine yapılacak herhangi bir saldırıdan tamamen İsrail'in sorumlu tutulacağını açıkladı.

Filistinli farklı grupları bünyesinde barındıran Heyetten yapılan yazılı açıklamada, "Bugün düzenlenecek Büyük Dönüş Yürüyüşü gösterileri sırasında göstericilere yapılacak herhangi bir saldırıdan tamamen İsrail sorumludur." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, Mescid-i Aksa'nın 1969 yılında Yahudilerce kundaklanmasının 50. yılı dolayısıyla Kudüs ve Mescid-i Aksa'ya destek amacıyla gösterilere daha fazla katılım sağlanacağı kaydedildi.

Gösteriye katılanların can güvenliğine önem verildiği ifade edilen açıklamada, İsrail'in saldırılarından kaynaklanacak yaralanmalardan kaçınma çağrısı yapıldı.

Filistinliler, 30 Mart 2018'den bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında "Büyük Dönüş Yürüyüşü" adı altında barışçıl eylemler düzenliyor.

İsrail askerleri ise "sürgün edildikleri topraklarına dönmeyi ve 2006'dan beri Gazze'ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını" talep eden sivil halkın üzerine gerçek mermilerle ateş açıyor. İsrail askerlerinin bir yılı aşkın süredir devam eden barışçıl gösterilere müdahalesinde şu ana kadar 200'den fazla Filistinli şehit oldu.

- Ne olmuştu?

Avustralyalı Yahudi Dennis Michael Rohan, 21 Ağustos 1969'da Mescid-i Aksa'ya girerek Kıble Mescidi'nin mihrabını ve bin yıllık minberini ateşe vermişti.

Kıble Mescidi, İslam Halifesi Hazreti Ömer'in emriyle 636 yılında Harem-i Şerif'in içine inşa ettirilmişti. 1969 yılında Avustralyalı fanatik Yahudi Rohan'ın çıkardığı yangında Selahaddin Eyyubi tarafından mescide hediye edilen "Selahaddin Minberi" ile güney duvarı tamamen yanmıştı.

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Haber Tarihi: 23 Ağustos 2019 Cuma 12:25
  1. Büyük Dönüş yürüyüşü
  2. Gazze

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