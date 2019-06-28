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Göstericiler Bahreyn’in Irak Büyükelçiliğine girerek Filistin bayrağı astı

ABD’nin Filistin’e 50 milyar dolarlık yatırımı öngören İsrail-Filistin barış planının görüşüldüğü Bahreyn’de Bahreyn Dışişleri Bakanının “İsrail ile iyi ilişkiler kurmak istiyoruz” sözleri üzerine protestocular Irak Büyükelçiliğini bastı.

28 Haziran 2019 Cuma 10:48
Göstericiler Bahreyn’in Irak Büyükelçiliğine girerek Filistin bayrağı astı

ABD’nin Filistin’e 50 milyar dolarlık yatırımı öngören İsrail-Filistin barış planının görüşüldüğü Bahreyn’de Bahreyn Dışişleri Bakanının “İsrail ile iyi ilişkiler kurmak istiyoruz” sözleri üzerine protestocular Irak Büyükelçiliğini bastı.


ABD Başkanı Donald Trump’ın damadı ve Beyaz Saray Danışmanı Jared Kushner’in hazırladığı, Suudi Arabistan, körfez ülkeleri ve uluslararası finans kurumlarının katıldığı Bahreyn’deki çalıştayı ve Bahreyn Dışişleri Bakanı Halid bin Ahmed Al Halife’nin bir İsrail gazetesine verdiği röportajda, "İsrail’in varlığını sürdürmesi gereken bir ülke olduğuna inanıyoruz ve İsrail ile barış istiyoruz" sözleri protesto edildi. Yaklaşık 200 kadar gösterici, Bahrey’nin Irak Büyükelçiliği binasını bastı. Göstericiler dış kapıdan bahçeye girerek binada asılı bulunan Bahreyn bayrağını kaldırdı, yerine Filistin bayrağını astı.


Polis göstericileri dağıtmak için havaya ateş açtı. Büyükelçilik binası çevresinde güvenlik önlemleri arttırılırken Irak İçişleri Bakanı Yasin Yaseri elçilik binasını ziyaret etti. Tümgeneral Saad diplomatik misyonu korumanın kırmızı çizgileri olduğunu, gösterilere katılan 54 kişinin gözaltına alındığını belirtti. Bakan Yaseri’nin, taşkınlık yapan göstericiler hakkında soruşturma başlatılmasını istediği, saldırının İran destekli Iraklı milisler tarafından yapıldığına inanıldığı kaydedildi. 1 saat kadar süren olayda herhangi bir yaralanma olmazken bölgeye Irak askerleri konuşlandırıldı.


İsrail’in varlığını sürdürmesi gereken bir ülke olduğunu ve İsrail ile barış istediklerini söyleyerek tepkilere sebep olan Bahreyn Dışişleri Bakanı Halid bin Ahmed Al Halife ise Bağdat Elçisi Salih el Maliki’yi geri çağırdı. Halid bin Halife Iraklı yetkililerin Bağdat’taki elçiliği koruma sorumluluğunun olduğunu söyledi.


Irak hükümeti yaptığı açıklamada, saldırıdan büyük üzüntü duyduklarını ve saldırganların adalet önüne çıkartılacağını belirtti.


ABD’nin Filistin İsrail barışı için hazırladığı 50 milyar dolarlık yatırımı öngören planla ilgili Bahreyn’de devam eden görüşmelere Suudi Arabistan ve Körfez ülkeleri katılırken, toplantı Lübnan, Irak ve Filistin yönetimi tarafından boykot edildi.


İsrail televizyonuna verdiği röportajda Bahreyn’deki barış görüşmelerine katılmamakla Filistinlilerin hata ettiğini söyleyen Bahreyn Dışişleri Bakanı Şeyh Halid bin Ahmet Al Halife, bazı Arap ve İran medyası tarafından eleştirildi.

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Haber Tarihi: 28 Haziran 2019 Cuma 10:48
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