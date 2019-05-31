"Gösteri meydanı güvenlik tehdidi haline geldi"

HARTUM (AA) - Sudan'daki Askeri Geçiş Konseyi, başkent Hartum'da gösterilerin düzenlendiği ordu karargahı önündeki meydanın güvenlik tehdidi ve ülkenin birliğine yönelik tehlike haline geldiğini açıkladı.

Hızlı Destek Güçleri Operasyon Komutanı Osman Hamid, başkent Hartum'da düzenlediği basın toplantısında, hızlı destek güçlerinin güvenliği sağlamak için disiplinli bir şekilde hareket ettiğini ancak protestocuların tacizine maruz kaldığını söyledi.

Suistimaller ve provokasyonlarla mücadelede soğukkanlı davrandıklarını savunan Hamid, "Gösteri meydanı güvenlik tehdidi ve ülkenin birliğine yönelik tehlike haline geldi." dedi.

Hartum Merkezi Bölge Komutanı Bahr Ahmed el-Bahr da güvenlik güçlerinin göstericilere karşı disiplinli davrandığını dile getirdi.

Bahr, "Gösteriler sırasında göstericilerin taleplerinin dışında farklı taleplerin dile getirildiği bazı olaylar yaşandı. Olaylar, saldırılara, vatandaşların korkutulmasına ve güvenlik güçlerinin kışkırtılmasına neden oldu ve bunun sonucunda can kayıpları yaşandı." diye konuştu.

Yasa dışı hareketlerin gösteri meydanından Hartum'un mahallelerine yayıldığını söyleyen Bahr, yasa dışı tüm unsurları ortadan kaldırmak için çalışacaklarını ifade etti.

Sudan'da dün ordu karargahı yakınındaki göstericilere askerin müdahalesi sonucu bir kişi hayatını kaybetmiş, 7 kişi yaralanmıştı.



Göstericilere liderlik eden muhalif oluşum Özgürlük ve Değişim Bildirgesi Güçleri'nin yönlendirdiği Sudanlı göstericiler, yönetimin sivillere devri, eski rejimin tüm sembol isimleri ve kurumlarının tasfiyesi talebiyle 6 Nisan'dan bu yana başkentte ordunun ana karargahı önündeki gösterilerini sürdürüyor.



Sudan'da 19 Aralık 2018'de ekonomik kriz sebebiyle başlayan gösterilerin hızla başkent Hartum ve ülke genelinde rejim karşıtlığına dönüşmesinin ardından ordunun 11 Nisan'da yönetime el koyduğunu açıklamasıyla 30 yıllık Ömer el-Beşir dönemi sona ermişti.