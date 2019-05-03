Erdoğan'ın, Trump ve Putin'le yaptığı görüşmesinin detayları ortaya çıktı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, S-400 krizi konusunda ABD Başkanı Donald Trump'la yaptığı görüşmeyi anlattı. Erdoğan, söz konusu görüşmeye dair detayları Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile de paylaştığını kaydetti.

Türkiye gazetesinde yer alan habere göre; Cumhurbaşkanı Erdoğan, salı akşamı yapılan MYK toplantısında Trump ve Putin'le yaptığı telefon görüşmeleri hakkında kurmaylarına bilgi verdi.

Trump öneriye sıcak bakıyor

Edinilen bilgilere göre, Erdoğan, Trump'a, Türkiye'nin Rusya'dan aldığı S-400 hava savunma sistemine ilişkin içinde NATO'dan bir temsilcinin de bulanacağı ortak bir komisyon kurulması önerisini yaptığını anlattı. AK Parti kaynakları, Trump'ın bu öneriye 'sıcak baktığını' ancak ABD yönetiminde olumsuz yaklaşan bir yapının bulunduğunu dile getirdi.

Komisyon önerisini Putin'e de anlattı

MYK toplantısına, Putin'le yaptığı telefon görüşmesinden hemen sonra katılan Erdoğan, Putin'e Trump'la olan görüşmesini ve ABD'ye S-400 savunma sistemi konusundaki ortak komisyon önerisini anlattığını kaydetti.

Venezuela'daki darbe girişimi

Erdoğan MYK toplantısında Venezuela'da yaşanan gelişmeleri de değerlendirdi. Erdoğan, "Bizim için önemli olan isimler değildir. Önemli olan sandıktan çıkana ve halkın tercihine saygı duymaktır. Libya konusunda da aynı şeyi düşünüyorum" dedi.