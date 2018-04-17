Görüşmede rekor Viladmir Putin’in

Erdoğan, başta Zeytin Dalı Harekâtı’nda Türkiye’nin haklılığını anlatmak, Suriye’deki dramın sona ermesi için liderlerle yaptığı görüşmeler ve ABD’nin PYD/YPG desteğinin son bulması için yürüttüğü trafik olmak üzere Ocak ayından bu yana mevkidaşlarıyla 44 defa görüştü. Cumhurbaşkanı geçen yıl 14 kez telefonla görüştüğü Rusya Başbakanı Viladmir Putin ile bu yılın sadece ilk 4 ayında 11 defa telefonla konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ve Macron dışında 4 defa ABD Başkanı Donald Trump ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani; 2 defa İngiltere Başbakanı Theresa May, Ukrayna Devlet Başkanı Poroşenko, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ve Özbekistan Cumhurbaşkanı Şavkat Mirziyoyev ile konuştu.



MERKEL İLE KONUŞTU

Bu arada Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile telefonda görüştü. İkili ve bölgesel konular hakkında görüş alışverişinde bulunan Erdoğan ve Merkel, Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunması ve siyasi sürecin ilerlemesine yönelik adımlar atılması gerektiğini vurguladı.