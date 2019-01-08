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Görüşmede, Akar tarafından "Türkiye’nin sınırlarının güvenliği ve bölgenin istikrarı için gereken her türlü tedbiri almakta kararlı olduğu" belirtildi
08 Ocak 2019 Salı 21:31
Haftanın Özeti
Haber Tarihi: 08 Ocak 2019 Salı 21:31
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