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A Haber muhabiri Kerim Ulak sınırdaki görüntüsü ile ilgili açıklama yaptı

Fırat'ın doğusunda Barış Pınarı Harekatı ile ilgili bilgi aktaran A Haber Yurt Haber Müdürü Kerim Ulak'ın sınırdan yaptığı yayının görüntüsü dün sosyal medyada olay oldu. Ulak, "Sosyal medya hesapları bir fotoğraf üzerinden beni ve kurumumu karalıyor" açıklamasında bulundu.

15 Ekim 2019 Salı 12:05
A Haber muhabiri Kerim Ulak sınırdaki görüntüsü ile ilgili açıklama yaptı

A Haber muhabiri Kerim Ulak'ın başında miğfer ve yere çömelerek yayın yaptığı anlarda TRT muhabirinin rahat bir şekilde ayakta yayın yaptığı anlar dün sosyal medyanın gündemine oturmuştu. O anları anlatan Ulak, "Üzerimizden havanlar atılmaya başladı. TRT muhabiri de yayını yapıp güvenli bölgeye çekildi." ifadelerini kullandı.

Tel Abyad'daki terör hedefleri dün sabah erken saatlerden itibaren yeniden obüs atışlarıyla vurulmaya başlanmış, o anlar A Haber canlı yayınında da saniye saniye aktarılmıştı.

Sosyal medyada gündem oldu

Sosyal medyada ise kısa süre sonra dolaşıma sokulan bir fotoğraf karesi tartışma konusu oldu. Söz konusu fotoğraf üzerinden TRT muhabirinin rahat bir şekilde miğfersiz yayın yaptığı, ancak A haber muhabirinin ise yere çömelerek yayın yaptığı iddia edildi.

"Havanlardan korunmak için böyle davrandık"

Söz konusu tartışmaya ilişkin açıklama yapan A Haber Yurt Haber Müdürü Kerim Ulak, şu ifadeleri kullandı:

"Sabah 09:15'te yoğun bir bombardıman başladı. Üzerimizden havanlar atılmaya başladı. TRT muhabiri Bülent yayını yapıp güvenli bölgeye çekildi. O sırada üzerimizden bir havan mermisi geçti. Artık öğrendik, havanın üzerinizden geçerken çıkardığı sesi öğrendik.

Havan sesiyle birlikte bir panik yaşandı ve kendimizi yere attık. Havanlardan korunmak için böyle davrandık.

"Bir fotoğraf üzerinden beni ve kurumumu karalıyorlar"

Fotoğrafı veren hesaplar FETÖ ve PKK'ya yakın hesaplar. Hadi onları anlıyorum. Kendisini özgür basın olarak yansıtan kurumlar ve sosyal medya hesapları nasıl bir fotoğraf üzerinden beni ve kurumumu karalıyorlar. Geçtiğimiz gün arkadaşlarımızın kaldığı otele bir saldırı oldu. Ben oradaki yayında da arkadaşlarımızı çelik yelek konusunda uyardım. İletişim Başkanlığı'nın da bu konuda önemli uyarıları var.

"Havanın üzerine düşmesini mi bekleyelim?"

Kara harekatı başlamış 50 metre mesafedeyiz böyle bir ortamda nasıl çelik yelek ve baret giymeyeceğiz. O fotoğraf karesi üzerinden beni hedef aldılar. Herkesi sorumlu gazeteciliğe davet ediyorum. Beni en çok üzen şey, anlı şanlı haber sitelerinin bu fotoğraf üzerinden beni hedef almaları. Havanın üzerine düşmesini mi bekleyelim, bu nasıl bir anlayıştır."

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Haber Tarihi: 15 Ekim 2019 Salı 12:05
  1. A Haber
  2. Kerim Ulak
  3. TRT muhabiri
  4. Tel Abyad
  5. Barış Pınarı Harekatı
  6. Suriye

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