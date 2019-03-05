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Görüntüleri izledi, o anları yeniden yaşadı

Antalya’da eğitim gördüğü Kepez Hacı Ekrem Şerife Yazaroğlu Anadolu İmam Hatip Lisesinde 9 öğrencinin saldırısına uğrayan kız, okuldaki görüntülerin ortaya çıkmasıyla o anları yeniden yaşadığını söyledi.

05 Mart 2019 Salı 09:21
Görüntüleri izledi, o anları yeniden yaşadı

Antalya’da eğitim gördüğü Kepez Hacı Ekrem Şerife Yazaroğlu Anadolu İmam Hatip Lisesinde 9 öğrencinin saldırısına uğrayan kız, okuldaki görüntülerin ortaya çıkmasıyla o anları yeniden yaşadığını ve halen çok korktuğunu söyledi. Kız öğrenci, güvenliğinin olmadığı gerekçesiyle eğitimine başka bir okulda devam edecek.

 

Antalya’nın Kepez Hacı Ekrem Şerife Yazaroğlu Anadolu İmam Hatip Lisesini basıp Y.S.P. (16) ile G.M,’yi (16) sınıfta darp ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan 9 öğrencinin, okul içindeki görüntüleri ortaya çıktı. Okulun güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, öğrencilerin Y.S.P. (16) ve G.M,’nin (16) sınıfının önüne gelerek bekledikleri yer alırken, okul zilinin çalmasıyla kamuflaj pantolonlu kız öğrencinin sınıfa girdiği ve grupla birlikte gelen erkek öğrencilerin sınıf kapısını kapalı tutmaya çalıştıkları gözlendi. Görüntülerin devamında olay, sesleri duyan nöbetçi öğretmenin müdahalesi ile sona eriyor ve ardından Y.S.P ve Gülşen M’nin öğretmenleriyle beraber sınıftan çıkarak saldırgan öğrencilerin peşinden koştuğu görülüyor.



"O anları yeniden yaşadım"

 

Okulundan ayrıldığı için üzgün olduğunu ifade eden Y.S.P, "Kamera kayıtlarını izleyince çok kötü oldum. Serbest bırakılmaları kötü oldu. Sosyal medyada gülerek fotoğraf paylaşıyorlar. Keşke serbest bırakılmasalardı. Görüntüleri izleyince o anı yeniden yaşamış gibi oldum, çok kötüydü. Arkadaşlarımdan ayrıldığım için çok üzgünüm. Ama yeni okulumda da her şey güzel olacak" ifadelerini kaydetti.

 

Y.S.P, arkadaşını koruma adına başına bunların geldiğini belirterek, "Görüntüler beni çok üzdü, bütün olayları tekrar yaşadım" dedi.



"Sevinirken üzüldük"

 

Güvenlik kamerası görüntülerini izledikten sonra açıklamalarda bulunan baba Çağdaş P, "Kızımı darp eden öğrenciler serbest bırakıldı. Yaklaşık 15 gündür ben kızımı okula gönderemiyorum. Yeni okulu bugün onaylandı, Kızım yarın o okuluna başlayacak. Kızımın yeni okuluna başlamasının sevinci vardı ama o görüntüleri izleyince yeniden acı çektik. Aile olarak okulda böyle bir saldırı nasıl olur, okul yönetimi ne yapar diye düşünüyoruz. Okula konuşmaya gittiğimizde öğretmenler bizim kızımızı suçluyor. Okulda bile saldırıya uğradık. Kaymakamlık gerekeni yapacağını söyledi. Okuldan dışarı atıldık" dedi.



"Karşımızdakiler çete"

 

Olayın bir kavgadan daha ileri olduğunu dile getiren Çağdaş P, "Planlanmış, çete halinde, kızımın dışarı çıkması engellenmiş, dışarıda bekleyen bir araba bile vardı. Hukuki süreci takip ediyoruz. Kızımın tekrar saldırıya uğramasından korkuyoruz. Karşımızdakiler öğrenci değil. Öyle bir hırs ve heyecan var ki, sınıfa kapatılıp iki öğrenciye saldırılıyor. Kızım yeni okuluna zorda olsa alışacak. Psikolojik destek bile alıyor" diye konuştu.

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Haber Tarihi: 05 Mart 2019 Salı 09:21
  1. Antalya
  2. fotoğraf

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