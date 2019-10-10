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Görüntüler ilk kez yayınlandı! Beton bloklar kaldırılıp komandolar Suriye'ye böyle girdi

Türkiye'nin dün saat 16:00'da Pınar Barışı Harekatı kapsamında suriyenin kuzeyinde belirlenen hedefleri bombalamasının ardından gece saatlerinde de komandolarımız Suriye'ye karadan giriş yaptı. Beton blokların vinçlerler kaldırılarak kara harekatının başladığı anların görüntüleri ortaya çıktı.

10 Ekim 2019 Perşembe 11:21

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Fırat'ın doğusuna yönelik harekâtı Tel Abyad'ın karşısındaki Akçakale ile Resulayn'ın karşısındaki Ceylanpınar'dan eşzamanlı olarak başlatıldı. Türk jetleri dün saat 16.00'da havalanıp 30 kilometre kadar derinliğe indi, terör örgütü hedeflerine bomba yağdırdı. Tel Abyad'daki terör mevzileri de obüslerle vurulurken, saat 22.30 sıralarında kara operasyonu da başladı.

TSK bir yolu daha kontrol altına aldı

Öte yandan Tel Abyad'dan gelen bilgilere göre TSK ve Suriye Milli Ordusu, Resulayn ve Tel Abyad'a dört koldan girdi. Harekat kapsamında Tel Abyad-Resulayn arasındaki Tel Erkam köyüne yakın bağlantı yolunun kontrol altına alındığı Tabatin ve Al-Mushrifah köylerinin ele geçirildiği açıklandı.

TSK, Suriye Milli Ordusu ile Suriye'nin kuzeyinde YPG/PKK ve DEAŞ terör örgütlerine karşı başlatılan harekat kapsamında Tel Abyad-Resulayn arasındaki Tel Erkam köyüne yakın bağlantı yolunu kontrol altına aldı. TSK, Resulayn'ın batısındaki Tel Halef köyüne yakın sınır duvarının bir kısmını kaldırarak bölgeye giriş yaptı. Tel Abyad'ın doğusundaki Tabatin ve Al-Mushrifah köylerini ele geçirdi. Tel Abyad ve çevresinde bulunan terör mevzilerine yönelik devam eden operasyonlar sonucu Tel Abyad -Sülük kasabası yolu kesildi.

Ne olmuştu?

Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) ait F16 savaş uçakları, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı kapsamında Fırat Nehri'nin doğusunda yer alan ve yaklaşık 30 kilometre derinlikteki terör örgütü YPG/PKK hedeflerini dün imha etmişti.

Ayn İsa ilçesi çevresindeki Rami Hava Üssü ve cephaneliği ile Aluk, Mustel, Esadiye, Fender ve Huşan köylerindeki terör örgütü hedefleri, savaş uçaklarınca bombalanmıştı.

Bombardımanda Resulayn ilçesi ve bazı çevre köyler ile Derik ve Kamışlı ilçeleri kırsalındaki terörist unsurlar da vurulmuştu.

Kara harekatı da akşam başlamıştı

Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı kapsamında kara harekatı dün akşam başlamıştı.

Öte yandan Hatay'dan dün akşam saatlerinde yola çıkan 12 araçlık askeri konvoy İslahiye'ye ulaştı. Komando birlikleri ve zırhlı araçların yer aldığı konvoy Şanlıurfa'da yönüne ilerledi. Geniş güvenlik önlemleri altında hareket eden konvoydaki birliklerin Barış Pınarı Harekatı kapsamında sınır hattı ve Suriye'de görevlendirileceği öğrenildi.

Akar beraberinde Genelkurmay Başkanı Güler ve komutanlarla Barış Pınarı Harekatını Silahlı Kuvvetler Komuta ve Harekat Merkezinden sevk, idare ediyor.

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Haber Tarihi: 10 Ekim 2019 Perşembe 11:21
  1. Şanlıurfa
  2. Ordu
  3. Hatay
  4. Barış Pınarı Harekatı

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