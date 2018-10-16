Bu nasıl müttefiklik? ABD verdi, PKK'lı teröristler böyle kullandı!

ABD liderliğindeki Uluslararası Koalisyon’un terör örgütü PKK’nın bölgedeki kollarından biri olan Münbiç Askeri Konseyi’ne ABD üretimi en az iki Lenco BearCat ZPT (Zırhlı personel taşıyıcı) verdiğini geçtiğimiz hafta gündeme gelmişti. Türkiye’nin Münbiç yol haritası üzerinde anlaştığı ve müşterek devriye faaliyeti için Gaziantep’te eğitime başladığı ABD, bölgede terör örgütü PKK’nın kurduğu yapılara verdiği destekler nedeniyle soru işaretleri yaratıyor.

Massachusetts merkezli Lenco Industries tarafından üretilen Lenco BearCat ZPT, 2+10 olmak üzere 12 askeri personel taşıyor. Farklı varyantlarda üretilen Lenco BearCat’ler farklı donanımlarla taktik tekerlekli zırhlı araç olarak da kullanılıyor.

Münbiç’in çevresinde hendek kazmaya devam ediyorlar

Bölgeden çekileceği açıklanan PKK’ya angaje yapılardan Münbiç Askeri Konseyi, bu araçlarla şehir ve kırsal bölgelerde devriyeye çıkıyor. Araçlar dün ilk kez Münbiç şehir merkezinde devriye atarken görüntülendi. YPG’liler bir yandan da Münbiç’in çevresine hendek kazmaya devam ediyor.

Son bir haftada ABD tarafından gönderilen 500’den fazla TIR, PKK/SDG’ye silah ve malzeme taşıdı. Bu TIR’larin 30’unda zırhlı araçlar vardı. Şehir merkezinde YPG’lilerin devriye attığı Lenco BearCat ZPT’ler de bu zırhlılardan. Lenco BearCat ZPT’ler ABD, Avustralya, Kanada, Brezilya, Hollanda, Belçika, Fas ve Bangladeş’te güvenlik güçleri tarafından aktif olarak kullanılıyor.

(Vatan)