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Görüntüleme cihazı ile tespit edip kurtardılar

Bilecik’te bir su borusuna girerek mahsur kalan kediyi AFAD ekipleri enkaz görüntüleme cihazı ile tespit ederek kurtardı.

05 Nisan 2019 Cuma 12:43
Görüntüleme cihazı ile tespit edip kurtardılar

Bilecik’te bir su borusuna girerek mahsur kalan kediyi AFAD ekipleri enkaz görüntüleme cihazı ile tespit ederek kurtardı.


Bilecik AFAD Müdürlüğü, Orhangazi mahallesi Mezarlık Tepe sokak üzerinde bir su borusundan kedi miyavlaması sesi aldıkları ve vatandaşların 3 gündür o kedinin orada olduğu ihbarı aldılar. Hemen olay yerine giden ekipler, depremlerde enkaz altında kalanı tespit için kullandıkları enkaz görüntüleme cihazı ile kedinin yerini tespit ettiler. Hemen o bölgeyi kazan kediyi mahsur kaldığı yerden kurtardılar.

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Haber Tarihi: 05 Nisan 2019 Cuma 12:43
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