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Şehit oğullarının adını görünce gözyaşlarını tutamadılar!

Şehit oğulları Havacı Onbaşı Onur Karasu'nun adının, Arnavutköy'de bir alt geçide verildiğini gören anne ve babası gözyaşlarını tutamadı.

24 Temmuz 2019 Çarşamba 11:01
Şehit oğullarının adını görünce gözyaşlarını tutamadılar!

2006 yılında İstanbul Alemdağ'da yaşanan bir kaza sonucu şehit olan Havacı Onbaşı Onur Karasu'nun adı, kardeşi Duygu Arslan'nın başvurusu sonucu İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından Arnavutköy'deki bir alt geçide verildi. Şehit Onbaşı Onur Karasu'nun adının verildiği alt geçide geçtiğimiz günlerde adının yazılı olduğu tabela asıldı. 

13 yıllık sızı, bugün gurur ve heyecana dönüştü

Bursa'da yaşayan anne ve babasına sürpriz yaparak,  İstanbul'a davet eden Duygu Arslan, onları Arnavutköy Fatih Caddesi üzerinde bulunan alt geçide götürdü. Geldiklerinde şehit olan oğlunun adının alt geçitte yazılı olduğunu gören anne Güler Karasu, duygu dolu anlar yaşadı. Gözyaşlarına hakim olamayan Karasu, "13 yıldır yüreğimizde bir sızı olan şehidimizin adının buraya verilmesi bizleri çok gururlandırdı" dedi. Oğlunun adının Arnavutköy'de bir alt geçide verildiğini görünce çok heyecanlandığını, gururlandığını söyleyen Baba Tuncay Karasu da "Bir şehit babası olarak bizlere bu gururu, bu mutluluğu yaşatan yetkililerimize çok teşekkür ediyorum. Türkiye, hep şehitlerimizin kanları ile süslenmiş bir ülkedir. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun" dedi.

Her gün işe gidip gelirken abimin ismini göreceğim

Abisinin adının Arnavutköy'deki alt geçide verilmesi için İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne müracaat eden Duygu Arslan ise "Bu yoldan, bu alt geçitten her gün geçen insanların, abimin adını görecek, okuyacak olması çok onur verici. Belediyemize çok teşekkür ediyorum. Arnavutköy Belediyesi ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi yetkililerine çok teşekkür ediyorum. Çok güzel oldu, çok hoşumuza gitti. Ben her gün işe giderken bu yolu kullanıyorum. Günde 2 kez abimin ismini görecek olmanın da heyecanını yaşıyorum. Bugün anne ve babama da sürpriz yapmak istedim" dedi.

Sanki oğlumu görmüş gibi oldum

Şehit oğlunun adını alt geçitte göründe oldukça duygusal anlar yaşayan anne Güler Karasu, "Çok güzel bir şey olmuş. Gurur verici tabi. Duygulanmamak elde değil. Tabeladaki ismi görünce sanki oğlumu görmüş gibi oldum. Bursa'da yaşıyoruz eşimle birlikte. Kızım bizlere sürpriz yaptı" dedi.

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Haber Tarihi: 24 Temmuz 2019 Çarşamba 11:01
  1. İstanbul
  2. Bursa
  3. Onur Karasu
  4. şehit
  5. Arnavutköy

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