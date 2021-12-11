Görülmemiş eziyet: Uyuşturucu verdi, klozete atıp üstüne sifonu çekti

Galler'de evinde beslediği maymuna işkence ettiği tespit edilen bir kadının yaptıkları kan dondurdu. Hayvana sürekli bağırmak ve küfretmekle yargılanan kadın hapis cezasının yanı sıra 548 sterlin (yaklaşık 10 bin lira) para cezasına çarptırıldı.

Para ve hapis cezası

Galler Newport'ta 38 yaşındaki Vicki Holland isimli kadına, evcil hayvanına yaptıklarından dolayı 12 haftalık hapis cezası ve 12 ay da ertelenmiş hapis cezası verildi. 3 farklı suçtan yargılanan ve bu suçları kabul eden Holland, 420 sterlinlik mahkeme masrafı ve 128 sterlin de ceza ödeyecek.

BBC'nin haberine göre, Kraliyet Hayvanlara Zulmü Önleme Topluluğu'ndan (RSPCA) Sophie Daniels, videoyu gördükten sonra maymunun durumuna dair derin üzüntü ve endişe duyduklarını belirterek o anların videoya alınmasının da dehşet verici olduğunu açıkladı.

Telefonundaki görüntülerle ortaya çıktı

"Zanlının cep telefonundan çıkan bir videoda ipek maymununa kokain ikram ettiği görülürken bir diğerinde de korktuğu çok bariz olan hayvanı klozetin içine koyarak sifon çektiği yer alıyor." diyen Daniels, "Görüntülerde Holland bağırıyor, küfrediyor ve gülüyor. Korkudan donakalan maymun ise klozetin kenarlarına tutunabilmeye çalışıyor. Bağımsız bir veteriner de hayvanın gereksiz acı çektiği yönünde rapor verdi." ifadelerini kullandı.

Yetkililerin durumu polislere ihbar etmesi üzerine Holland'ın telefonunun incelenmesiyle vahşet ortaya çıktı. Tespit edilen videoların ardından polisler Holland'ın evinde arama yaptı fakat kadın maymunu bir hafta önce başkasına sattığını öne sürdü. Sonradan bulunan ipek maymunu RSPCA'ya teslim edildi.

Sophie Daniels, hayvanın ihtiyaç duyduğu bakımların yapılmakta olduğunu belirterek "Primatların karmaşık ihtiyaçlarını ev ortamında karşılamak çok zor olduğu için bu hayvanların evcil hayvan olarak alınmasına tamamen karşıyız." ifadeleriyle tepkisini dile getirdi.