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Korona Virüs

Görülen vakalar yeni kararlar alınmasına neden oldu! Bitlis'te 3 ev karantinaya alındı

Bitlis'in Hizan ilçesinde son zamanlarda görülen vakalardan dolayı İlçe Hıfzıssıhha Kurulunun kararı doğrultusunda 3 evin karantinaya alındığı bildirildi.

Yeniakit Publisher
2020-06-17 11:30:00 -
Görülen vakalar yeni kararlar alınmasına neden oldu! Bitlis'te 3 ev karantinaya alındı

Bitlis'in Hizan ilçesinde korona virüs tedbirleri kapsamında 3 mahallede 3 ev karantinaya alındı.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, son zamanlarda görülen vakalardan dolayı İlçe Hıfzıssıhha Kurulunun yeni kararlar aldığı belirtildi. Açıklamada, “İlçeye bağlı Taşlıpınar, Yenikent ve Kültür mahallelerinde birer ev olmak üzere toplam 3 ev geçici süreyle karantinaya alındı. Bu adreslerde ikamet eden ve iş devamlılığı zorunlu olan emniyet ve jandarma personeli ile sağlıkçıların ilgili kısıtlama kararından muaf sayılacaktır. İlçe Hıfzıssıhha Meclisinin, İl İdaresi Kanunu'nun 11/C maddesi ile Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 27 ve 72. maddesi kapsamında alınan kararlara uyulmaması durumunda ve her seferinde olmak üzere 3 bin 150 lira idari para cezası uygulanacak” denildi.

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