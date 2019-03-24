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Görsem Kadın Kolları, Ataç’ı ziyaret etti

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt.

24 Mart 2019 Pazar 15:22
Görsem Kadın Kolları, Ataç’ı ziyaret etti

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, Görsem Görme Engelliler Dayanışma Derneği Kadın Kolları üyelerini ağırladı.


Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, engelli dernekleri ile temaslarını sürdürüyor. Bu kapsamda Görsem Görme Engelliler Dayanışma Derneği Kadın Kolları üyeleri, Başkan Ataç’ı makamında ziyaret etti. Ziyarette Dernek Kadın Kolları Başkanı Gülcan Cengiz, dernek üyeleri ile birlikte sürdürdükleri faaliyetler hakkında bilgiler aktarırken; Başkan Ataç’a her zaman engellilerin yanında ve yardımcısı olduğu için de teşekkürlerini iletti.


Ziyaretten dolayı memnuniyet duyduğunu belirten Başkan Ataç da konuklarına teşekkür etti. Buluşma, çektirilen hatıra fotoğrafı ile sona erdi.

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Haber Tarihi: 24 Mart 2019 Pazar 15:22
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