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Mehmet Görmez Sisi'nin FETÖ bağlantısını açıkladı!

Diyanet İşleri eski Başkanı Mehmet Görmez katıldığı bir televizyon programında Mısır'daki darbeci Sisi yönetimi ve FETÖ ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

19 Temmuz 2018 Perşembe 01:54
Mehmet Görmez Sisi'nin FETÖ bağlantısını açıkladı!

Diyanet İşleri eski Başkanı Mehmet Görmez, Habertürk Tv'de çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Mısır'da Sisi tarafından gerçekleştirilen darbe süreci ve FETÖ'ye dair çarpıcı bilgiler paylaşan Görmez, darbeci Abdulfettah es-Sisi'nin çocuklarının ve torunlarının FETÖ'nün Mısır'daki Selahaddin Koleji'nde okuduğunu kaydetti.

Görmez, Mısır'da başlayan olaylar sırasında FETÖ'nün insanların ölümüne neden olan Sisi'nin tarafını tuttuğunu da söyledi.

Mehmet Görmez'in konuya ilişkin sözleri şu şekilde:

"Mısır müftüsü ile görüştükten 15 dakika sonra FETÖ'cü Mustafa Özcan arayarak onunla buluşacağımı bildiğini söyledi. Bana Mısır'ın darbecisi Sisi'nin torunları FETÖ'nün Mısır'daki Selahaddin Koleji'nde okuduğunu söyledi, aradıklarında Sisi'yi öve öve bitiremediler."

 

Haber Tarihi: 19 Temmuz 2018 Perşembe 01:54
  1. Mehmet Görmez
  2. FETÖ
  3. Sisi
  4. Abdulfettah es-Sisi
  5. FETÖ'nün Mısır'daki Selahaddin Koleji

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