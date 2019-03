Görmez: Önceliğim kul hakkı ve tarafsızlık oldu

Torbalı Belediye Başkanı ve Belediye Başkan Adayı Adnan Yaşar Görmez, ”5 yıllık görevim süresince en büyük önceliğim kul hakkı ve tarafsızlık oldu” dedi.







Cumhur İttifakı Torbalı Belediye Başkan Adayı ve Belediye Başkanı Adnan Yaşar Görmez, mahalle ziyaretlerine Arslanlar ile devam etti. Köy kahvesinde Arslanlar halkı ile bir araya gelen Başkan Görmez, “5 yıllık görev süremiz boyunca kırmızı çizgimiz dürüstlük, kul hakkı ve her kesime eşit hizmet oldu. Yaptığımız onca hizmete rağmen, hakkımızda az çalıştı diyebilirler ama hiç kimse, ’şu vatandaş mağdur edildi, kasti olarak fabrikasına, inşaatına, işyerine ruhsat verilmedi’ diyemez" diye konuştu.







"Başımız dik, alnımız ak"

Başkan Görmez, “5 yıldır görevdeyiz, bu süre boyunca kamu ve belediye hizmetlerinde en fazla hizmet eden belediye olduk. İzmir’in en fazla yatırım yapan, en fazla proje üreten ilçelerinden biriyiz. Yine de çıkıp başkan az hizmet yaptı diyebilirler ama hamdolsun ki hiç kimse çıkıp ‘başkan beni siyasi görüşümden, sosyal statümden, yaşadığım mahalleden, taşıdığım renkten dolayı ayırdı; partisine yakın kesimlere, mahallelere daha çok yatırım yaptı, bunlara göz yumdu’ diyemez. Allah’a şükür bizim başımız dik, alnımız ak, yüzümüz açık bir şekilde karşınıza çıktık. Bizim kırmızı çizgimiz daima bu oldu" ifadelerini kullandı.







“30 oy aldığımız köye de konak yaptık”

Oy kaygısı gütmeden, parti ayrımı yapmadan Torbalı’nın her mahallesine eşit hizmet götürdüklerini ifade eden Başkan Görmez, şöyle devam etti: “Torbalı’nın her yerini gezin, her köyde, her mahallede en az bir eserimiz var. Oy kaygısı gütmedik, parti ayrımı yapmadık, 30 oy aldığımız yere bile köy konağı yaptık. Köylerimize halı sahalar, basketbol sahaları, çocuklarımız için oyun parkları yaptık, yollarını kilit taşlarıyla döşedik. Bizden önce okullara ruhsat verilmiyordu, ilçemize 37 adet yeni okul kazandırdık. Hastanemizle, SGK binamızla, Fetrek projemizle, Ağız ve diş hastanemizle merkez ilçe olduk. Eskiden Torbalı halkı çevre ilçelere gidiyordu, şimdi çevre ilçeler Torbalı’ya geliyor."







“Belediyenin kurumsal yapısı güçlendi”

Kamu ve belediye hizmetlerinde rekor kırdıklarını belirten Başkan Görmez, “Göreve geldiğimizde belediyemizin araçlarının sinyal lambaları yanmıyordu, muayeneden geçemiyorlardı. Ceza üstüne ceza ödedikten sonra belediyemize 106 adet sıfır araç kazandırdık. Belediyemizin kurumsal yapısını güçlendirdik, sürdürülebilir bir sistem kurduk. Sosyal yardımlarımızla fakir, fukara, ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın evlerine girdik. Sosyal market açıp bu vatandaşlarımıza alışveriş kartları verdik. Şimdi normal bir market konforunda gidip evlerinin ihtiyaçlarını gideriyorlar. Sadece bu yıl bin 800 ton kömür yardımı yaptık. TOREV ile kız öğrencilerimiz başta olmak üzere başka illerde okuyan Torbalı’mızın çocuklarına burs veriyoruz. Sosyal belediyeciliğin en güzel örneklerini Torbalı’da hayata geçirdik” dedi.