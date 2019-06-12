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“Görmedim Duymadım Gülüyorum” engelsiz kitabıyla dünyada bir ilke imza atıldı

Gazeteci yazar Halime Gürbüz, görme ve işitme engelliler başta olmak üzere basılı eserlerden faydalanamayan tüm engelli bireyler için dünyada bir ilke imza atarak, ‘Görmedim Duymadım Gülüyorum’ adlı engelsiz kitap projesini hayata geçirdi.

12 Haziran 2019 Çarşamba 09:41
“Görmedim Duymadım Gülüyorum” engelsiz kitabıyla dünyada bir ilke imza atıldı

Gazeteci yazar Halime Gürbüz, görme ve işitme engelliler başta olmak üzere basılı eserlerden faydalanamayan tüm engelli bireyler için dünyada bir ilke imza atarak, ‘Görmedim Duymadım Gülüyorum’ adlı engelsiz kitap projesini hayata geçirdi.


Gazeteci, yazar Halime Gürbüz, ‘Görmedim Duymadım Gülüyorum‘ adlı mizah kitabı ile bir farkındalık projesine imza attı. “Tebessüm Engel Tanımaz” sloganıyla yola çıkan Gürbüz mizah kitabını görme engelliler için seslendirdi. İşitme engelli yetişkinler için işaret diline çevrilenkitap ile Gürbüz, dünyadabir ilke imzaatmış oldu. Kendi içindesesli olma özelliği de taşıyan kitap www.halimegurbuz.com web sitesi üzerinden bilgisayar, tablet ve akıllı telefonlardan dinlenip izlenebiliyor.



“Görmedim Duymadım Gülüyorum dünyadaki ilk engelsiz kitap”


Görme engelliler için seslendirdiği, aynı zamanda işaret dili anlatımının da bulunduğu internet sitesinden bahseden gazeteci yazar Halime Gürbüz, “Görmedim Duymadım Gülüyorum dünyadaki ilk engelsiz kitap. Görme engelliler için seslendirildi. Eğlenceli yazıların altına onlarla paralel, eğlenceli müziklerle de bezendi. Tebessümün yüze yakıştığı kadar kelimelere yakışmadığını düşündüm ve kelimelere ses, müzik hareketlilik katalım istedik. İşitme engelli bireyler içinde dünyada yetişkin bireyler için ilk kitap olma özelliği var. Kitapta yer alan kodu kitabın web sitesine girdiğimiz zaman hem izleyebiliyor hem de dinleyebiliyoruz” dedi.



“İlk Türkiye’de yapılması bizim için ayrıca onur verici bir durum”


Projeye başlamaya karar verdiği zaman çevresindeki insanların tepkilerinden bahseden Gürbüz, “Projeye ilk başladığımda paylaştığımda insanlar bunun çok olabilir olmadığını düşündüler. Daha önce yapılmamış olması sanki mümkün değilmiş gibi algılandı ama her şey bir zamanlar hayaldi. Gerçekten ilk olmasının verdiği bazı zorluklar ile birlikte uzun ve titiz çalışmaların ardından hayalimize ulaştık. Kolay olmadı ama güzel oldu. Sonuçta bir kitap ama ironik mizah da olan bir kitabı çevirmek normal bir düz yazıyı çevirmekten bir hayli zor. Bunun için Türkiye Sağırlar Milli Federasyonundan (CODA) çevirmenimiz sayın Tuğba Sarıçiçek ile çalıştık. Kitabın tamamını çevirdi ve bunun Türkiye’de ilk kez yapılması bizim için ayrıca onur verici bir durum. Bu kitabın benzer projelere öncülük etmesi dünyanın belki ütopik ama engelsiz olmasını diliyorum” şeklinde konuştu.



“Bu projede olmaktan mutluluk duydum”


Projeyi ilk duyduğunda çok heyecanlandığını aktaran Türkiye Sağırlar Birliği Federasyonu (CODA) tercümanı Tuğba Sarıçiçek ise “Bu projeyi ilk duyduğumda çok heyecanlandım. Çünkü benim annem babam ve yakın çevremde çok işitme engelli dostlarımız var. Onlar adına dünyada ilk kez yapılan bu kitapta işaret diline çevrilmesi ve görmeyenler için seslendirilmesi çok güzel. Bu projede olmaktan mutluluk duydum. Çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 12 Haziran 2019 Çarşamba 09:41
  1. kitap

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