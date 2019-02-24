Görme engellilere Braille alfabesi ile hazırlanmış Kur’an-ı Kerim ve Elif-Ba Görme engellilere yönelik Braille Alfabesi ile hazırlanmış 1 adet Kur’an-ı Kerim ve 5 adet Elif-Ba, Tekirdağ İl Müftüsü İsmail İpek tarafından Süleymanpaşa Engelsiz Yaşam Derneği’ne teslim edildi.

Görme engellilere yönelik Braille Alfabesi ile hazırlanmış 1 adet Kur’an-ı Kerim ve 5 adet Elif-Ba, Tekirdağ İl Müftüsü İsmail İpek tarafından Süleymanpaşa Engelsiz Yaşam Derneği’ne teslim edildi.

Tekirdağ Süleymanpaşa Engelsiz Yaşam Derneği’nin Tekirdağ İl Müftülüğü’nden talebi üzerine Diyanet İşleri Başkanlığı Dini Yayınlar Genel Müdürlüğünce gönderilen görme engellilere yönelik Braille Alfabesi ile hazırlanmış 1 adet Kur’an-ı Kerim ve 5 adet Elif-Ba, Tekirdağ İl Müftüsü İsmail İpek tarafından Süleymanpaşa Engelsiz Yaşam Derneği’ne teslim edildi.

Hediyelerin teslim edildiği programa Tekirdağ İl Müftüsü İsmail İpek, Süleymanpaşa Engelsiz Yaşam Derneği Başkanı Şerife Türüdü, Tekirdağ İl Müftülüğü Aile ve Dini Rehberlik Bürosu Koordinatörü Özlem Özgül, dernek üyesi Necmi Özgül ve engelli vatandaşlar katıldı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.