Görme engellilerden "sarı çizgi" çağrısı

ANKARA (AA) - Gören Kalpler Derneği Genel Başkanı Erol Sayyıdan, "Sarı çizgiler istediğimiz düzeyde maalesef değil. Sarı çizgi üzerinde ilerlerken bir anda bastonumuz takılıyor. Şekil olarak çok güzeller ama şeklin yanında işlevsel olarak da düşünülmesi gerekiyor. Sarı çizgilerin yüzeyinin kaygan olması da bizim açımızdan problem." dedi.

Gören Kalpler Derneği üyeleri ile görme engelli rehabilitasyon merkezi öğrencileri, "Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası" dolayısıyla Opera'daki Melike Hatun Camisi önünden Ulus'taki heykele kadar yürüdü.

Yürüyüş sırasında AA muhabirine açıklamalarda bulunan Sayyıdan, görme engelli vatandaşların yönlerini kolaylıkla bulabilmesi amacıyla kaldırımlara yapılan, fakat büyük bölümü sökülmüş olan sarı çizgilerin durumuna dikkati çekti.

Sarı çizgilerin tüm dünyada olduğunu söyleyen Erol Sayyıdan, şöyle konuştu:

"Ülkemizde de kanun gereği yerel yönetimler tarafından yapıldı, fakat istediğimiz düzeyde maalesef değil. Beyaz bastonla sarı çizgi üzerinde kimsenin yardımına ihtiyaç duymadan, hiç takılmadan gidebilmemiz gerekiyor. Fakat sarı çizgi üzerinde ilerlerken bir anda bastonumuz takılıyor, bunun böyle olmaması gerekiyor. Şekil olarak çok güzeller ama şeklin yanında işlevsel olarak da düşünülmesi gerekiyor. Ayrıca sarı çizgilerin yüzeyinin kaygan olması da bizim açımızdan problem."

Geçmişte yapılan sarı çizgilerin de yapışkan kısımlarının özelliğini yitirdiği için söküldüğünü anlatan Sayyıdan, "Sarı çizgilerin biraz daha işlevsel yapılması gerekiyor. İhtiyacımız bu." ifadelerini kullandı.

- "Yerel yöneticileri daha fazla gayret etmeye davet ediyoruz"

Erol Sayyıdan ve ellerinde "En büyük engel sevgisizliktir", "Engellilik bir farklılıktır", "Görme engelli çocuklarınızı eğitime gönderin" ve "Engelliler bir toplumun aynasıdır" yazılı dövizleri taşıyan görme engelli öğrenciler ile aileleri, yürüyerek Ulus'taki heykelin önüne ulaştı.

Aileler, burada görme engelli öğrenci Efe Kapusuzoğlu'nun çaldığı akordeon eşliğinde İstiklal Marşı'nı okudu.

Ardından bir basın açıklaması yapan Gören Kalpler Derneği Genel Başkanı Sayyıdan, 7-14 Ocak tarihlerinin "Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası" olarak tüm dünyada kutlandığını anımsatarak, yürüyüşlerini bu konuda toplumsal farkındalığı artırmak amacıyla yaptıklarını dile getirdi.

Sayyıdan, "Görme engelli çocuklarımız adına, onların daha rahat yaşayabileceği bir kent yaşamı, bağımsız hareket edebilecekleri imkanlar oluşsun istiyoruz. Bugüne kadar yapılanlar mutlaka var ama yeterli görmüyoruz. Gelirken de fark ettik, sarı çizgiler birçok noktada eksik hatta bazı yerlerde hiç yok. Çocuklarımızın daha bağımsız olması, toplum yaşamına daha rahat katılımının sağlanabilmesi için bu eksikliklerin tamamlanmasını istiyoruz. Yetkilileri, yerel yöneticileri bu konuda daha fazla gayret etmeye davet ediyoruz." diye konuştu.